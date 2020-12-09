Политолог: Идет интеллектуальная деградация правящей элиты

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Салідарнасці », почему существующий режим сохраняет свою устойчивость. Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов рассказал «», почему существующий режим сохраняет свою устойчивость.





– В ближайшей перспективе я ожидаю со стороны власти расширение пространства репрессий и террора. Например, мы уже видим попытки привязать национальные символы (бело-красно-белый флаг и герб «Погоня») к фашистским, а протестующих приравнять к пособникам фашистов.





Можно ожидать углубления абсурдной культурно-исторической политики – еще большей ориентации на советскость в истории и культуре. Идет интеллектуальная деградация правящей элиты и это будет переноситься на общество.





С другой стороны, репрессии и террор не смогут подавить протестные настроения, которые остаются очень сильны. А такие шаги, как наступление на национальную символику, приведут к еще большему объединению граждан вокруг нее с целью защиты.





Репрессии будут требовать от власти дополнительных средств и истощать и без того ограниченные ресурсы Лукашенко, что негативно повлияет на социально-экономическую ситуацию в стране.





Воспользоваться этой ситуацией попытается Россия, которая давно желает усилить контроль над Беларусью. Затяжная внутренняя гражданская война здесь будет выгодна Москве, т.к. приведет к истощению ресурсов двух сторон, ослаблению белорусского общества.





А в случае существенного ослабления Лукашенко или его ухода Россия без труда найдет опору в массе «ябатек».





Думаю, в той или иной форме изменения в Конституцию, на которых настаивает Россия, будут внесены. Вопрос, каким будет их содержание. Об этом мы пока можем только догадываться.





Это может быть ослабление президентской вертикали и расширение автономии для региональных властей. Скажем, введение выборов мэров или губернаторов даст России возможность усилить свое влияние – прежде всего, в восточной Беларуси.





Возможно, будет изменена избирательная система – с мажоритарной на смешанную мажоритарно-пропорциональную, что усилит влияние политических партий. Это также будет выгодно Москве.





Возможно, после конституционной реформы Лукашенко попытается занять иной пост, чтобы сохранить себя во власти.





Как на практике будут выглядеть поправки к Конституции, мы узнаем уже после Нового года: как я понимаю, подход к реформе меняется у Лукашенко едва ли не каждый день.





Многое зависит от степени давления России. Чем более уверенно Лукашенко чувствует себя, тем меньше у него желания, что-то менять.





Но изменение Конституции без реальных уступок обществу чревато новыми протестами и углублением политического кризиса.





Раскол в обществе, безусловно, существует. Думаю, сторонников Лукашенко около 30%. Это все еще большая сила, что объясняет, почему нынешняя система продолжает довольно эффективно работать – в сфере властной вертикали, силового блока, образования и т.д.





Думаю, остается довольно значительная группа неопределившихся людей – оцениваю ее размер в районе 10-15% от всего общества. Эта группа следит за происходящим и встанет на сторону победившей стороны. Если эти люди увидят, что им более выгоден конформизм и обслуживание существующего строя, то встанут на строну системы и станут послушными исполнителями.





В лагере противников Лукашенко и его режима по моим оценкам находится около 50% общества, а может и больше. Но нельзя говорить, что эта группа единодушна и консолидирована. Все что ее объединяет – неприятие режима Лукашенко и насилия.





Но внутри этой массы существуют серьезные расхождение по вопросам применения внешних санкций, отсутствия четкой национальной программы у Тихановской и Бабарико и т.д.





Вместе с тем необходимо подчеркнуть:

электоральная революция в Беларуси произошла. Население в большинстве своем не поддерживает действующий режим и будет в перспективе против него сражаться.

Но с учетом отсутствия опыта и мотивации к серьезному противостоянию, эта внутренняя гражданская война и политический кризис могут затянуться минимум на год.