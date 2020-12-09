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Избран новый состав правления Белгазпромбанка
Источник материала: Партизан
Временная администрация Белгазпромбанка во главе с Ермаковой прекращает свою работу уже с 10 декабря
Совет директоров Белгазпромбанка избрал новый состав правления, временная администрация с 10 декабря прекращает свою работу, сообщает Нацбанк
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Временная администрация Белгазпромбанка во главе с Ермаковой прекращает свою работу уже с 10 декабря
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