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Нацбанк прекращает работу временной администрации Белгазпромбанка

09.12.2020 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Нацбанк прекращает работу временной администрации Белгазпромбанка

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  • 9.12.2020, 18:16
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Нацбанк прекращает работу временной администрации Белгазпромбанка

Решение было принято сегодня.

Правление Национального банка Беларуси приняло решение (постановление правления от 9 декабря 2020 г. № 392) о прекращении деятельности временной администрации по управлению открытым акционерным обществом «Белгазпромбанк». Как пишет tut.by, об этом сообщается в пресс-релизе Нацбанка.

Последний день работы временной администрации по управлению ОАО «Белгазпромбанк» — 10 декабря 2020 г. Главой временной администрации банка была Надежда Ермакова.

Временная администрация была введена с 15 июня 2020 г. постановлением правления Нацбанка от 14 июня 2020 г. № 192 на срок 6 месяцев «в целях обеспечения устойчивого функционирования ОАО „Белгазпромбанк“, непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнения им обязательств перед вкладчиками и кредиторами».

Решение о прекращении деятельности временной администрации принято с учетом достижения указанных целей и избрания советом директоров ОАО «Белгазпромбанк» нового состава правления, говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, к формированию нового состава правления подключились основные российские акционеры — «Газпром» и Газпромбанк. Российская сторона уже предложила кандидатуры в члены правления банка. Все они — из числа работников Белгазпромбанка. Надежде Ермаковой предложение возглавить банк не поступало.

Ермакова рассказывала, что «Белгазпромбанк функционирует в нормальном режиме, отток вкладов населения давно остановился» (уточним, что один из нормативов ликвидности банка демонстрирует не самые лучшие показатели. — Прим..).

«Газпром» после прихода силовиков оставил в Белгазпромбанке чуть более 1 млн долларов.

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