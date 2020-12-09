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Лия Ахеджакова: Все мои знакомые переживают за белорусов и восхищаются ими

09.12.2020 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Лия Ахеджакова: Все мои знакомые переживают за белорусов и восхищаются ими

  • 9.12.2020, 17:58
  • 1,704
Лия Ахеджакова: Все мои знакомые переживают за белорусов и восхищаются ими
Лия Ахеджакова

Белорусский народ — изумительный.

Российская актриса Лия Ахеджакова дала эмоциональное интервью «Радыё Свабода». В разговоре она назвала ситуацию в стране «трагичнейшей», но сказала, что все ее знакомые поддерживают мирный протест в Беларуси.

В интервью Лия призналась, что уже давно следит за политической ситуацией в Беларуси и знакома с известными оппозиционерами — Владимиром Некляевым, Николаем Статкевичем, Андреем Санниковым. На вопрос журналистки «Радыё Свабода» о том, как сейчас Ахеджакова оценивает ситуацию в Беларуси, артистка ответила, что ее оценка «трагичнейшая».

По мнению актрисы, цветами, белыми платьями и интеллигентностью противостоять режиму практически невозможно. Особенно после того, как начали гибнуть люди.

— Мне кажется, что, пока [президент] сидит там, защищенный со всех сторон, пока при нем армия и водометы, безоружные люди ничего не смогут. И более того, история нам показывает, что добром революции не делаются. Было же в Армении — и посмотрите, куда мы приехали.

По словам артистки, власти России должны были поддержать протесты в Беларуси, но они этого не делают. А вот все представители интеллигенции, которых знает актриса, солидарны с ней в поддержке белорусского мирного протеста. Говорит, все ее знакомые переживают за белорусов и восхищаются ими.

Как говорит артистка, многие белорусы перестали бояться. Белорусский народ она называет изумительным за мужество и невероятную преданность своей стране. К белорусам, которые пережили четыре месяца протестов, Лия обратилась со словами поддержки и пожелала процветания «этой чудной стране».

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