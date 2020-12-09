Источник материала: UDF



Фото: nn.by

«Думаю, что надо в суд нам обратиться. Пусть Томас Бах и его банда расскажут, в чем моя вина? Что я страну защищаю свою? Хочу сразу сказать, что участие в мероприятиях МОК я не принимал 25 лет. И дальше переживу это. Ладно я. Зачем же детей трогать?»

Как Томас Бах почти стал другом







Фото: nn.by

Фото: noc.by

Это может быть не последняя плохая новость для Виктора Лукашенко

«Я уже как-то говорил, что он работал помощником, потому что мне нужен был теснейший открытый канал связи между мной и силовыми структурами. Вы знаете, эти структуры большую роль играют в стране и должны быть под контролем президента, чтобы не дай бог не случилось, как у некоторых наших соседей. Я это, вы видите, всегда держал на контроле, и не нашел лучшего выхода (и сейчас не жалею) как назначить его помощником. Я знал, что происходит в этих силовых структурах, особенно в спецподразделениях, таких как «Алмаз» «Альфа», ОСАМ (пограничное подразделение), ГРУ Генштаба. На прямой связи с ним были руководители».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Удар для Виктора Лукашенко: старания по созданию положительного имиджа – коту под хвост Виктор Лукашенко много лет оставался в тени, работая помощником отца по нацбезопасности.