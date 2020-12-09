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Беларусь обозначила приоритеты в год своего председательства в СНГ

09.12.2020 18:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь обозначила приоритеты в год своего председательства в СНГ

Макроэкономическая стабильность, здравоохранение и безопасность. Беларусь обозначила приоритеты в год своего председательства в СНГ. Этот статус переходит к стране с 1-го января. Сегодня вице-премьеры подвели итоги уходящего года и обсудили перспективный план работы на Экономическом совете.

Заседание (как и другие подобные события) прошло в режиме видеоконференции. Обсудили развития зоны свободной торговли, упрощение таможенных процедур, совершенствование транспортной коммуникации и наращивание взаимной торговли. Отдельной темой стало преодоление негативных экономических последствий пандемии. Участники заседания поддержали предложение о создании на территории СНГ «зеленых коридоров» для поставок жизненно важных товаров.

В период пандемии в СНГ столкнулись с нехваткой критически важного оборудования, тестов, химических реагентов и средств защиты. Страны Содружества согласились более активно работать над упрощением регистрации и лицензирования медицинских изделий.

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Макроэкономическая стабильность, здравоохранение и безопасность. Беларусь обозначила приоритеты в год своего председательства в СНГ. Этот статус переходит к...
 
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