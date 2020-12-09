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Кафе с бургерами и стейками с Октябрьской снова работает. Как и другие - под новым названием

09.12.2020 19:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Популярное кафе с бургерами и стейками с Октябрьской, 23 вернулось к работе. Раньше оно называлось ENZO, теперь — «Кафе 1». Название сменилось по аналогии с проектами «Дэпо», «Лаўка» и Simple, которые сейчас «Кафе 2», «Кафе 3» и «Ресторан 1».


Фото: enzo.by

Кафе открылось сегодня, о чем его представители сообщили в Instagram. ENZO же закрылось 16 ноября. Выходит, заведение не работало чуть больше трех недель.

— Как же здорово снова дышать октябрьским воздухом! Мы так скучали, мы так скучали. По улице, по вам, по работе. Стейки, бургеры, вино, рок-н-ролл — наша философия неизменна. За остальными ответами на вопросы — приходите, — сказано в соцсети «Кафе 1».

Напомним, бренды ENZO, Simple и Let It Be, Underdog. Pizza place, «Лаўка» и «Дэпо» (кроме проекта на Зыбицкой) прекратили работать 16 ноября после проверок, которые были вызваны закрытием заведений для посетителей в «забастовочный» понедельник, 26 октября.

Перечисленные проекты создавал молодой минский ресторатор Владислав Луневич. После закрытия проектов он переехал в Киев. Теперь его доли и доли его отца в компании «Абиус», которая развивала заведения на Октябрьской, принадлежат другим учредителям. Это люди, которым доверяет Луневич, как он сам высказался. Оба — немедийные личности, информации о которых в сети немного. Известно, что один из них — айтишник.

— Я бы никогда не отдал свои доли в бизнесе чер-те кому. Заведения в замечательных профессиональных руках людей, которым я доверяю <…>. Я все так же люблю Минск, Октябрьскую, все кафе и ресторан, пускай я уже и не имею к этим заведениям никакого отношения, — писал Луневич в Facebook.

Отметим, что два проекта на Октябрьской (бывшие «Дэпо» и «Лаўка») заработали несколько дней назад, теперь это «Кафе 2», «Кафе 3». Бывший Simple принимает гостей со вчера, сейчас это «Ресторан 1».

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Теги: Минск
 
 
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Популярное кафе с бургерами и стейками с Октябрьской, 23 вернулось к работе. Раньше оно называлось ENZO, теперь - «Кафе 1». Название сменилось по аналогии с проектами...
 
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