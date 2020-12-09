Светодиодные лампы для дома: как выбрать такие, чтобы хорошо светили и долго служили

Источник материала: Tut.by

Светодиодные лампочки в наших домах и квартирах, похоже, пришлись ко двору: служат в разы дольше обыкновенных, энергоэффективны, доступны по цене. Однако от пользователей можно услышать и негативные отзывы: то слишком бьют по глазам, то цветопередача под ними искажается, то мало от них света и перегорают быстрее, чем обещано производителем. Рассмотрим девять ключевых критериев (по версии ресурса houzz.ru), по которым можно выбрать правильную светодиодную лампочку.



Фото: design-homes.ru

Мощность

Есть несколько правил, как выбрать светодиодную лампу по мощности. В среднем она потребляет в 8−10 раз меньше, чем обыкновенная лампа накаливания и в 1,5−2 раза меньше, чем люминесцентная. Однако формула 1:10, заявляемая производителями, лукавая: LED-лампа мощностью 6 Вт будет светить чуть хуже лампы накаливания 60 Вт — часть энергии уйдет на теплоотвод. Кроме того, яркость света на 20−30% приглушает матовая колба. Чтобы не прогадать, меняя обычную лампу на 60 Вт, есть смысл взять светодиодную лампу на 8 Вт (см. таблицу соответствия разных типов ламп). А еще правильнее выбирать соответствие не по ваттам, а по люменам, в которых измеряется световой поток. Эти показатели лампы указываются на коробке. Чем больше люменов на ватт выдает поток, тем лучше. В среднем для спальни достаточно 700 lm, а для гостиной нужно около 1000.



Таблица соответствия разных типов ламп. Источник: swetotehnika.ru

Бывает и так, что покупатель взял лампу положенной мощности, но яркостью остался недоволен. Причина тут проста: производитель соврал. Как показывают тесты (им посвящено несколько специализированных сайтов и сотни обзоров на YouTube), этим грешат до 90% фабрик в недорогом сегменте. Как правило, крупные мировые бренды, конкурирующие в среднем ценовом сегменте, таким не занимаются.



Фото: habr.com

На интенсивность свечения лампы влияет не только сила световой отдачи, но и форма рассеивателя, влияющая на ширину светового потока. Если свет направленный (плоский рассеиватель) с углом освещения менее 60 градусов, то вы получите яркий точечный луч. А если рассеиватель в виде груши с углом освещения более 120 градусов, то лампа более-менее осветит все помещение. Здесь придется действовать «на глазок», потому что производители не всегда указывают на коробке угол освещения.

Управление

Обычные светодиодные лампы несовместимы с диммером. Однако в продаже есть специальные диммированные лампы LED. Правда, стоят они раза в полтора дороже обычных. В целом, по отзывам, светодиодные лампы пока плохо уживаются с бюджетными диммерами — мерцают, работают нестабильно. Многие производители светодиодных ламп и лент предлагают свои системы управления яркостью с помощью вашего смартфона. Такое оборудование легко встраивается в систему «умный дом».

Срок службы

Если обычная лампа накаливания может проработать 1000 часов, а люминесцентная — около 10 000, то светодиодная — около 30 000 часов. Некоторые производители заявляют даже о 100 000 часов непрерывной работы, что превышает 10 лет. Конечно, это выгодно.

Но многие уже столкнулись с тем, что уже через год лампочка с обещанным большим сроком жизни перестает работать. Почему?



Фото: led-obzor.ru

Долгую и корректную работу светодиодному чипу обеспечивает хороший теплоотвод. Посмотрите на фото: ребристая часть корпуса лампы — это радиатор. Благодаря ему, а также термопасте на плате, лампа не нагревается. Сейчас все меньше используются ребристые радиаторы, только на очень мощных лампах. Так как производство и обработка металла — достаточно дорогостоящее предприятие, китайские умы наладили производство алюмопластиковых радиаторов. Внутри корпуса из прессованного пластикового порошка помещают алюминиевый стакан. Чем лампа мощнее, тем этот стакан должен быть толще. Недобросовестные производители экономят на том, что не видно глазу, и делают металлическую часть не соответствующей мощности лампочки. Определить это можно по весу: возьмите две аналогичные лампы с алюмопластиковым корпусом и подержите их в руке. Лучше по качеству та, которая тяжелее.



Устройство светодиодной лампочки. Фото: rones.su

Лампа «умирает» и из-за экономии производителя на драйвере (устройство, преобразующее переменный ток в постоянный, защищает от скачков напряжения и сглаживает пульсацию). Снизить риски можно, выбрав хорошего производителя с хорошей гарантией. Так что обязательно сохраните чек или сфотографируйте его на телефон.

Цветовая температура

Ищите ее на упаковке. Цветовая температура измеряется в кельвинах и условно делит свет на теплый (до 3500К), нейтральный (3500−4500К) и холодный (от 4500К). Что такое цветовая температура светодиодных ламп? Чем выше цифра, тем холоднее оттенок, то есть интенсивнее свечение в синем спектре. Этот спектр самый неприятный для сетчатки глаза и при длительном воздействии может вызвать проблемы со зрением.



Фото: led-obzor.ru

Хрусталик детского глаза еще более восприимчив к синему цвету, так что в детской лучше вовсе не использовать лампы с холодным белым цветом. Оптимально — 2700−3000К, что соответствует обычной лампе накаливания или солнечному свету. Важно и расположение светильника: не должно быть прямого попадания света в глаза.





Холодный свет хорош на улице, нейтральный — в офисе, поскольку бодрит и мобилизует ресурсы мозга.

Для жилых помещений четких норм нет, но и тут лампы более 4000K очевидно нежелательны, от 3000 до 4000К — годятся для прихожей, коридора или кухни, 2500−3200К — для зон отдыха. В спальне не стоит использовать лампы свыше 2700К. И не только потому, что теплый свет расслабляет. Есть данные, что синий спектр негативно влияет на выработку мелатонина, регулятора суточных ритмов. Слишком яркий белый свет вечером или ночью обманывает наш мозг, заставляя думать, что сейчас день. Это чревато бессонницей.





Зато бояться ультрафиолетового, инфракрасного и электромагнитного излучения обладателям светодиодных ламп не стоит: даже синий светодиод безопаснее ламп с люминофором. А RGB-светодиод и вовсе не попадает в ИК и УФ-диапазоны. Лампы на основе ультрафиолетового диода не используются в масс-маркете. Что касается электромагнитного излучения, то оно не сильнее, чем у телефона.

Индекс цветопередачи

Еще один важный параметр, влияющий на качество освещения, — индекс соответствия естественного цвета предмета цвету под лампой. Иными словами, то, насколько она верно передает оттенки. Индекс обозначается буквами CRI (Ra) и цифрой по 100-балльной шкале. Чем она выше, тем лучше цветопередача. Лампы с показателем менее 80Ra могут значительно менять цвет предметов, сливать разные оттенки в один, так что в квартирах и офисах их лучше не ставить.



Фото: design-homes.ru

Иногда производители прячут CRI в классе от 1 до 4 или в трехзначной цифре. Класс 1А — это диапазон 90−100Ra, 1В — чуть похуже, 80−89Ra, 2А — уже 70−79Ra. Остальные лучше применять на улице. Трехзначное число — например, 927 — показывает, что у лампы индекс цветопередачи 90Ra, а цветовая температура — 2700К.

Коэффициент пульсации

Этот показатель большинство производителей не упоминают, потому что у дорогих лампочек с этим все в порядке. А дешевые, как правило, мерцают.

Определить уровень пульсации поможет лайфхак. Наведите на лампу смартфон в режиме включенной камеры — пульсацию будет видно на изображении. Чем чаще моргает и больше полос, тем хуже.



Драйвер внутри лампочки

Чаще всего мерцают лампы, в которых сэкономили на качественном драйвере. Если драйвер четко выдает нужный постоянный ток, коэффициент пульсации будет менее 5% — такой лампой можно пользоваться. Но лучше — менее 1%. Само собой, в дешевых лампах хороший драйвер не встретить.

Класс пылевлагозащиты

Степень защиты IP, указанная на упаковке, имеет две цифры. Первая означает класс защиты от пыли и твердых предметов, вторая — от попадания влаги. Выбор светодиодных ламп для дома может быть любым, но в ванную лучше ставить лампочки с IP не ниже 44. Выше уже подходит для улицы или помещений с особо высокой влажностью (бассейны, аквариумы).

Диапазон рабочих температур

При покупке обратите внимание на рабочий диапазон температур. Если эксплуатация будет проходить при теплых или холодных условиях (например на улице при -35 градусов или в сауне, где плюс 90−100 градусов), то эти данные должны быть указаны в паспорте лампы, и тогда она будет гарантированно и безотказно работать в этих условиях.

Дата выпуска

Лампы, сделанные в этом году и два года назад, отличаются по качеству: технологии LED развиваются очень быстро. Поэтому лучше брать самые свежие, дату выпуска указывают на коробке и на цоколе.