Мама Романа Бондаренко: Романа долго и жестоко били по голове

Источник материала: АФН

Мать убитого Романа Бондаренко рассказала о своем общении с врачами больницы в том момент, когда Роман еще был жив.

По ее словам, врачи с первого момента не оставили ей никакой надежды.

«Он (врач) мне сразу сказал, как будто бы вылил на меня ушат холодной воды, что у Ромы шансов нет и что он находится в тяжелейшем критическом состоянии, очень нестабильном. Потом, правда, исправился, сказал, что надежда и шанс всегда есть, но этот шанс очень-очень мал», - рассказала она в интервью DW.

«У него были широкие синяки на обоих запястьях, вся шея синяя, опухшее лицо все в ссадинах, глаза опухшие в ссадинах, ушная раковина вся в крови, челюсть была сломана. Врач сказал, что ему нужна еще одна операция, но сначала состояние должно стабилизироваться, по-другому никак. Он сказал, что ждут приезда академика и будет консилиум, а потом скажут мне что-то конкретное».

«[После консилиума] мне сразу сказали, что у Ромы один шанс из тысячи, что все зависит от силы Роминого организма и от господа Бога. Сказали, что до того, как Рому доставили в больницу, он уже долгое время находился в коме, и что ему тогда не оказывалась квалифицированная медицинская помощь и, если бы его привезти раньше, то, возможно, его бы спасли, но этого не произошло. И потом врач говорит: самое страшное то, что у него поврежден ствол головного мозга, который отвечает за все функции организма, начиная от таких жизненно важных, как сердцебиение и дыхание, и заканчивая обонянием, вкусом. Он мне рассказал, что этот участок находится выше затылка и что Рому очень долго, жестоко и целенаправленно били в одно и то же место. По его словам, Рома сам ничего не сможет делать, он не чувствует и не будет чувствовать ни вкусов, ни запахов, ничего», - сказала мама Романа.

Полностью интервью опубликовано здесь .