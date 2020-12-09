ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мама Романа Бондаренко: Романа долго и жестоко били по голове

09.12.2020 19:07 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Мать убитого Романа Бондаренко рассказала о своем общении с врачами больницы в том момент, когда Роман еще был жив.

По ее словам, врачи с первого момента не оставили ей никакой надежды.

«Он (врач) мне сразу сказал, как будто бы вылил на меня ушат холодной воды, что у Ромы шансов нет и что он находится в тяжелейшем критическом состоянии, очень нестабильном. Потом, правда, исправился, сказал, что надежда и шанс всегда есть, но этот шанс очень-очень мал», - рассказала она в интервью DW.

«У него были широкие синяки на обоих запястьях, вся шея синяя, опухшее лицо все в ссадинах, глаза опухшие в ссадинах, ушная раковина вся в крови, челюсть была сломана. Врач сказал, что ему нужна еще одна операция, но сначала состояние должно стабилизироваться, по-другому никак. Он сказал, что ждут приезда академика и будет консилиум, а потом скажут мне что-то конкретное».

«[После консилиума] мне сразу сказали, что у Ромы один шанс из тысячи, что все зависит от силы Роминого организма и от господа Бога. Сказали, что до того, как Рому доставили в больницу, он уже долгое время находился в коме, и что ему тогда не оказывалась квалифицированная медицинская помощь и, если бы его привезти раньше, то, возможно, его бы спасли, но этого не произошло. И потом врач говорит: самое страшное то, что у него поврежден ствол головного мозга, который отвечает за все функции организма, начиная от таких жизненно важных, как сердцебиение и дыхание, и заканчивая обонянием, вкусом. Он мне рассказал, что этот участок находится выше затылка и что Рому очень долго, жестоко и целенаправленно били в одно и то же место. По его словам, Рома сам ничего не сможет делать, он не чувствует и не будет чувствовать ни вкусов, ни запахов, ничего», - сказала мама Романа.

Полностью интервью опубликовано здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мать убитого Романа Бондаренко рассказала о своем общении с врачами больницы в том момент, когда Роман еще был жив.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская проведет в Берлине переговоры с президентом Германии Штайнмайером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика