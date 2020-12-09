Юрист о деле Автуховича: «Еще обвинения не предъявлены, а его уже называют «террористом»»

Источник материала: Салiдарнасць

Что насторожило правозащитника в «разоблачительном» репортаже госТВ?





В эфире канала «Беларусь 1» накануне показали сюжет , в котором бывшего политзаключенного Николая Автуховича назвали «главарем террористической группы» и объяснили, почему классифицируют поджог дома и подрыв авто как «террористический акт».





У руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олега Волчека репортаж вызвал много вопросов.

— Сама видеосъемка непонятна: почему-то снято сверху и очень нечетко. Есть вопрос — Автухович ли это? — рассуждает юрист в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Также обращает внимание темное пятно на лице человека с левой стороны, не исключено, что к нему применялось физическое насилие.

Речь у него невнятная, чистой съемки, как, например, когда показывают других задержанных в лицо, когда их можно четко идентифицировать, нет.

Как бывшего прокурорского работника меня беспокоит еще один вопиющий факт — почему ему стянули руки, сильно перемотав скотчем? Это запрещено и приравнено к пыткам. Даже опасных преступников пристегивают наручниками за одну руку, вторую оставляя свободной, — возмущен юрист.

Олег Волчек считает, что правоохранительными органами была нарушена презумпция невиновности. Он предполагает, что журналисты, обвинившие человека до окончания следствия, могут быть привлечены к ответственности.

— Самое непонятное, это то, почему не Следственный комитет предоставляет информацию, а БТ? Разве журналисты имеют такое право? Имея опыт следовательской работы, могу констатировать, что, оглашая подобную информацию из материалов дела до суда, нарушается презумпция невиновности.

Еще обвинения не предъявлены, а его уже называют «террористом». Терроризм — это чудовищное преступление, за которое предусмотрена мера наказания вплоть до расстрела.

Смутили и якобы «подельники» — семья священника Рязановича. Я эту семью прекрасно знаю — люди с очень высокими христианскими ценностями.

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По мнению юриста, сложно сделать четкие выводы и из якобы неопровержимых доказательств в виде «арсенала оружия».

— Оружие, которое показали, непонятно чье вообще. Вспомните, в 2010 году была история с автобусом с целым арсеналом оружия, который приписывали тогда Некляеву. В результате, ни оружия — ничего не оказалось.

Есть еще чисто технический момент. Для того, чтобы организовать подрывы, которые вменяют Автуховичу, нужно знать подрывное дело, а он служил в автомобильной роте сопровождения и никакого отношения к подрывникам и саперам не имел.

Помните, в 2010 году, когда его арестовали повторно, всем сообщили, что у него тоже был «арсенал оружия». В результате в «арсенале» оказалось пять охотничьих патронов! Но они подпадают под формулировку «хранение боеприпасов». И за это он был осужден на 5 лет! — сомневается эксперт в правдивости последних обвинений, выдвинутых против Николая Автуховича.

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