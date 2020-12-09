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Всебелорусское народное собрание: станет ли оно переломной точкой в политической жизни страны? Прогнозы экспертов

09.12.2020 19:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Всебелорусское народное собрание: станет ли оно переломной точкой в политической жизни страны? Прогнозы экспертов

Всё ближе Всебелорусское народное собрание, которое станет переломной точкой не только в политической жизни страны. Традиционно на нём озвучивают главные направления развития белорусского общества. 

В понедельник на совещании по вопросам экономики Президент заявил, что собрание установит основные принципы функционирования государства на ближайшие годы. И добавил важную деталь: если кому-то полномочий не хватает – их добавят, но и ответственности тоже станет больше. Готово ли правительство и парламент к перераспределению полномочий? Что люди ждут от Всебелорусского народного собрания? 

В этих вопросах разбирались гости программы «ОбъективНо». В студии – исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, политолог, кандидат философских наук Николай Щёкин, сопредседатель гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков.


 

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Всё ближе Всебелорусское народное собрание, которое станет переломной точкой не только в политической жизни страны. Традиционно на нём озвучивают главные...
 
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