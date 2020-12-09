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Смешные фото начала карьеры. Посмотрите, как знаменитости зарабатывали свои первые деньги

09.12.2020 19:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Смешные фото начала карьеры. Посмотрите, как знаменитости зарабатывали свои первые деньги

Сегодняшние звезды на заре своей карьеры старались заработать всеми возможными способами. 

Леонардо ди Каприо рекламировал всё, что только можно. На этом снимке звезду «Титаника» даже не узнать!


Арнольд Шварценеггер в молодости рекламировал лапшу быстрого приготовления. Вероятно, он не любит вспоминать этот опыт. 

Судя по снимку Брэд Питт когда-то обожал чипсы, ну или был готов изобразить любовь к чему угодно за соответствующий гонорар. 


Звезды сериала «Друзья» Кортни Кокс засветилась в начале карьеры в рекламе средств женской гигиены. 


Киану Ривз  в молодости соглашался на любую работу, хотя сотрудничать с этими брендами было вполне престижно. 


Марк Руффало до того, как стать знаменитым актером, использовал свои таланты в рекламе средства от прыщей. 



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Сегодняшние звезды на заре своей карьеры старались заработать всеми возможными способами.  Леонардо ди Каприо рекламировал всё, что только можно. На этом снимке...
 
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