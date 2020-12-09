Смешные фото начала карьеры. Посмотрите, как знаменитости зарабатывали свои первые деньги

Источник материала: ОНТ

Сегодняшние звезды на заре своей карьеры старались заработать всеми возможными способами.

Леонардо ди Каприо рекламировал всё, что только можно. На этом снимке звезду «Титаника» даже не узнать!





Арнольд Шварценеггер в молодости рекламировал лапшу быстрого приготовления. Вероятно, он не любит вспоминать этот опыт.

Судя по снимку Брэд Питт когда-то обожал чипсы, ну или был готов изобразить любовь к чему угодно за соответствующий гонорар.





Звезды сериала «Друзья» Кортни Кокс засветилась в начале карьеры в рекламе средств женской гигиены.





Киану Ривз в молодости соглашался на любую работу, хотя сотрудничать с этими брендами было вполне престижно.





Марк Руффало до того, как стать знаменитым актером, использовал свои таланты в рекламе средства от прыщей.









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