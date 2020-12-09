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Команда «Формулы 1» проведет расследование из-за пошлого видео Мазепина

09.12.2020 19:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Команда «Формулы-1» Haas выпустила официальное заявление, в котором осудила поведение российского гонщика Никиты Мазепина.

Он опубликовал в инстаграме видео, на котором трогает девушку за грудь — та сопротивляется, а затем показывает в камеру средний палец.

«Команда Haas не поддерживает поведение Никиты Мазепина в видео, недавно опубликованном на его странице в социальной сети. Кроме того, сам факт размещения этого ролика в соцсетях вызывает у нас отвращение. Этот вопрос рассматривается внутри коллектива, пока никаких других комментариев не будет», — говорится в заявлении команды в твиттере.

Мазепин удалил видео из инстаграма и извинился за его публикацию. «Я бы хотел извиниться за мои недавние действия: за неподобающее поведение и за то, что оно оказалось в соцсетях. Я очень сожалею о поступке и том уроне, который причинил репутации Haas. Я должен придерживаться более высокого уровня как гонщик "Формулы-1" и обещаю, что извлеку из этой ситуации урок», — написал он в твиттере.

Девушка по имени Андреа, попавшая на видео, в инстаграме назвала видео глупой шуткой. По ее словам, они с Мазепиным давно знакомы, и его поступок не унизил и не оскорбил ее.

21-летний Никита Мазепин — сын председателя совета директоров «Уралхима» Дмитрия Мазепина. С 1 декабря Мазепин-младший входит в американскую команду Haas в «Формуле-1», он должен начать выступать, начиная с чемпионата 2021 года.

За подобный проступок нового молодого пилота уже бы вышвырнули из команды, но, скорее всего, папа нарядно проспонсировал команду.

 
 
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Команда «Формулы-1» Haas выпустила официальное заявление, в котором осудила поведение российского гонщика Никиты Мазепина.
 
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