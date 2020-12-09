Задержана основательница регионального новостного сайта Кorelichi.by Каролина Князькова

Источник материала: АФН

В Кореличах (Гродненская область) утром 9 декабря задержали основательницу и редактора регионального новостного сайта Кorelichi.by Каролину Князькову.

У нее дома провели обыск, изъяли технику. Задержаны и родители Князьковой.

Каролина Князькова работает инструктором-методистом в детско-юношеской спортивной школе Кореличского района.

«Уже на протяжении двух недель на нее оказывалось давление на работе. Местные власти любым способом пытались избавиться от Каролины, но взять на себя ответственность и уволить не смогли», — говорится в сообщении интернет-ресурса в соцсети.

«Я имею активную гражданскую позицию, веду новостной независимый местный сайт, участвовала в митингах и акциях. Была осуждена вместе со всей семьей по ст. 23.34 КоАП из-за фото с флагом. В сентябре из-за этого муж ушел из милиции, через пару дней меня попросили написать заявление на увольнение с работы по совместительству. Я написала. Сейчас в семье зарабатываю только я, работая в спортивной школе. Последний месяц на меня началось очень сильное давление, меня пытаются уволить до конца контракта, а он заканчивается 8 января. Я отказываюсь писать заявление по собственному желанию, но и по статье меня не могут уволить — причин нет», - рассказала намедни сама Каролина.

Как сообщает Белорусская ассоциации журналистов, на Князькову и членов ее семьи составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).