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Борисовчанку оштрафовали за свежевыстиранное белье
Источник материала: Хартия'97
Борисовчанку оштрафовали за свежевыстиранное белье
Маразм лукашистов не перестает удивлять.
Жительница Борисова Наталья должна выплатить штраф в 10 базовых (270 рублей) за то, что постирала белье и повесила его сушиться на балкон. Неадекватные милиционеры усмотрели в простынях и полотенце «символику» и «информационный материал». Историю рассказывает
Наталья находится в отпуске по уходу за двухлетним ребенком. Сошедшие с ума милиционеры пришли к ней вечером во вторник.
— После того, как зашли, начали задавать вопросы в грубой форме. Мол, зачем я вывесила флаг? Я искренне удивилась и подумала, что они ошиблись квартирой. На моем балконе никаких флагов не было. Только белье, мое и ребенка, полотенца и простыни. На что мне ответили, что все это все равно является символикой, - рассказала Наталья изданию.
По словам Натальи, у сотрудников уже был с собой заранее заготовленный протокол. Белье с балкона ее попросили снять, хотя оно еще было не высохшим.
- Я ответила, что, когда белье высохнет, я его сниму. Ну, а что мне делать? В квартире по мебели раскладывать? – недоумевает Наталья.
Женщина собирается обжаловать протокол.
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Маразм лукашистов не перестает удивлять.
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