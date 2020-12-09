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Александра Герасименя: Мы понимаем, что Лукашенко психически нездоровый человек

09.12.2020 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Александра Герасименя: Мы понимаем, что Лукашенко психически нездоровый человек

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  • 9.12.2020, 18:47
  • 5,351
Александра Герасименя: Мы понимаем, что Лукашенко психически нездоровый человек

Вести беседу с психически нездоровым Тараканом абсолютно бесполезно.

Глава Фонда спортивной солидарности, знаменитая белорусская пловчиха Александра Герасименя поделилась мнением о Лукашенко, передает «Трибуна».

– Понимаете, за 26 лет у власти человек настолько за нее держится, он настолько за нее цепляется уже из последних сил. Человек на самом деле психологически нездоров – и мы все это можем наблюдать сейчас, видя его в разных ипостасях. Как он выбегал с оружием на свой народ, как он называет свой же народ стадом, овцами. Насколько это надо не любить своих же людей. Мы понимаем, что он просто психически нездоровый человек, а вести беседу с психически нездоровым человеком абсолютно бесполезно.

Единственное, с кем можно вести диалог – это с его опричниками, которые на данный момент уже понимают, что все летит в пропасть – и они вместе с ним уходят туда. Соответственно, они могут выйти на диалог и, возможно, что они скоро сами его и сдадут, – сказала Герасименя в эфире телеканала «Прямий».

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Вести беседу с психически нездоровым Тараканом абсолютно бесполезно.
 
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