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В четверг в Беларуси ожидается до -6 градусов
Источник материала: Хартия'97
В четверг в Беларуси ожидается до -6 градусов
10 октября ожидаются осадки и гололедица.
Осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 10 декабря, сообщили
В четверг прогнозируется увеличение облачности. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем по юго-западной половине страны временами возможны осадки в виде снега, мокрого снега, а по югу - с дождем. Днем местами по Брестской и Гомельской областям ожидается гололед. На отдельных участках дорог Беларуси будет гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 градусов по юго-западу до минус 10 по востоку страны. Днем ожидается от нуля до минус 6 градусов.
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10 октября ожидаются осадки и гололедица.
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