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В четверг в Беларуси ожидается до -6 градусов

09.12.2020 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В четверг в Беларуси ожидается до -6 градусов

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  • 9.12.2020, 18:45
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В четверг в Беларуси ожидается до -6 градусов
Фото: interfax.by

10 октября ожидаются осадки и гололедица.

Осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 10 декабря, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг прогнозируется увеличение облачности. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем по юго-западной половине страны временами возможны осадки в виде снега, мокрого снега, а по югу - с дождем. Днем местами по Брестской и Гомельской областям ожидается гололед. На отдельных участках дорог Беларуси будет гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 градусов по юго-западу до минус 10 по востоку страны. Днем ожидается от нуля до минус 6 градусов.

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10 октября ожидаются осадки и гололедица.
 
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