ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Криптовалюта сооснователя Apple за сутки подорожала еще на 100%

09.12.2020 19:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Криптовалюта сооснователя Apple за сутки подорожала еще на 100%

1
  • 9.12.2020, 18:37
  • 1,799
Криптовалюта сооснователя Apple за сутки подорожала еще на 100%
фото: rbc.ru

Блокчейн-проект Efforce, совладельцем которого является Стив Возняк, неделю назад представил свой токен WOZX.

За последние сутки токен WOZX подорожал более чем на 100% и теперь стоит $2,9. Цена криптовалюты начала стремительно расти на фоне добавления на новую биржу — Bithumb, состоявшегося сегодня, 9 декабря. До этого монета торговалась только на небольшой бирже HBTC и децентрализованной платформе Uniswap. На последней курс актива во время сегодняшнего роста в моменте поднимался до $5, передает РБК.

Токен WOZX был представлен блокчейн-проектом Efforce в начале декабря. Его совладелец — Стив Возняк, который в 1976 году основал корпорацию Apple совместно со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном. Стартап разрабатывает платформу, которая поможет компаниям внедрять «зеленые» решения по модернизации энергетической отрасли.

Впервые криптовалюта появилась на бирже 3 декабря. Сразу после открытия торгов курс WOZX взлетел с $0,1 до $1. Всего с момента первичного листинга актив подорожал на 2800%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Блокчейн-проект Efforce, совладельцем которого является Стив Возняк, неделю назад представил свой токен WOZX.
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-памочнік Лукашэнкі пра тое, калі ўсё скончыцца і чаго не стае для перамогі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика