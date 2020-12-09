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Сайт «Единой книги регистрации преступлений» заблокирован

09.12.2020 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сайт «Единой книги регистрации преступлений» внесен в список ресурсов ограниченного доступа

Сайт «Единой книги регистрации преступлений» заблокирован
Сайт платформы «Единая книга регистрации преступлений» заблокирован — адрес внесен в список ресурсов ограниченного доступа (список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров).

Сейчас сайт не открывается у некоторых пользователей из Беларуси в зависимости от их оператора (в частности, при попытке зайти через byfly появляется надпись «Не удается получить доступ к сайту»).

Ранее при попытке зайти на платформу без использования VPN-сервиса появлялась заглушка, говорящая, что создатели «запретили вход на этот сайт из Беларуси без VPN», так как они заботятся о безопасности своих посетителей и их данных.

Напомним, что платформа была запущена всего 9 дней назад. О ее запуске объявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. По ее словам, на этом ресурсе будут собираться свидетельства задержаний, пыток и избиений, а также имена тех, кто их совершал.

Реализацией проекта занималось Народное антикризисное управление, которое возглавляет Павел Латушко, и инициатива BYPOL.

— «Единая книга регистрации преступлений» — это онлайн-платформа, куда каждый потерпевший, либо свидетель, либо соучастник преступления может загрузить информацию о преступлении с доказательствами. И каждое преступление будет сначала проверено юристами и только потом опубликовано. То есть по своей сути «Единая книга регистрации преступлений» — это единый реестр преступлений с доказательствами и преступниками, — пояснила на онлайн-пресс-конференции Светлана Тихановская.

Прежде всего, отметила Тихановская, книга создана для силовиков, «которые оказались вовлечены в репрессивную машину», но не хотят в ней участвовать и могут заявить о чистосердечном признании. Также «Книга» создана для белорусов, которые стали свидетелями и жертвами пыток и насилия со стороны силовиков, и членов избирательных комиссий.

Руководитель Народного антикризисного управления, член президиума Координационного совета Павел Латушко добавил, что 

«Единая книга регистрации преступлений» — накопительная база. То есть это не суд, а, скорее, агрегатор информации.


Проект «Книги», по словам члена Координационного совета, создан бывшими сотрудниками МВД, прокурорами, следователями, экспертами в области уголовного права, юристами, адвокатами, судьями и программистами.

Создатель инициативы BYPOL Андрей Астапович пояснил, что до даты «народного трибунала», который ранее объявила Тихановская, публиковать данные, полученные для «Книги», не будут — это будет сделано, 

«чтобы люди могли совершить явку с повинной».
 
 
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Сайт «Единой книги регистрации преступлений» внесен в список ресурсов ограниченного доступа
 
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