Медики рассказали, как боролись за жизнь Кебича

Источник материала: Onliner

Сегодня умер первый премьер-министр независимой Беларуси Вячеслав Кебич. Заместитель главного врача по медицинской части Республиканского клинического медицинского центра Светлана Галицкая рассказала, как проходила борьба за его жизнь. Рассказ цитирует БЕЛТА .

26 ноября Кебича привезли в клинику по линии скорой помощи. Состояние его было тяжелым, сатурация — низкой. За жизнь Кебича боролись в отделении анестезиологии и реанимации центра с помощью высокопоточной кислород-терапии. У него было много сопутствующих заболеваний, он получал всю активную терапию. Но поражение легких было практически тотальным.

— Борьба с этим букетом заболеваний была очень длительной. Мы искренне надеялись на улучшение и выздоровление. Однако, несмотря на всю проводимую интенсивную терапию, к нашему глубокому сожалению, Вячеслав Францевич скончался. Он до последнего оставался оптимистом, боролся за жизнь, активно помогал нам, выполнял все назначения врачей. Нам очень тяжело терять пациента, который так хотел жить. Мы глубоко скорбим, — заявила заместитель главврача.