Как распад СССР повлиял на жизнь белорусов?

Источник материала: ОНТ

8 декабря 1991 года в резиденции Вискули поставили точку в истории одной из самых мощных держав мира.

В тиши Беловежской пущи Советский Союз был приговорен к распаду. Одни политики считали и считают это событие концом великой эпохи, другие – началом. Что же произошло в Вискулях 29 лет назад и как это прошлое влияет на нашу жизнь сегодня?

Об этом рассказали гости программы «ОбъективНо». В студии – политолог Алексей Дзермант, политолог Денис Буконкин, политолог Пётр Петровский, член совета Коммунистической партии Беларуси Георгий Атаманов.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram