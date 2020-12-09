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Как распад СССР повлиял на жизнь белорусов?
Источник материала: ОНТ
8 декабря 1991 года в резиденции Вискули поставили точку в истории одной из самых мощных держав мира.
В тиши Беловежской пущи Советский Союз был приговорен к распаду. Одни политики считали и считают это событие концом великой эпохи, другие – началом. Что же произошло в Вискулях 29 лет назад и как это прошлое влияет на нашу жизнь сегодня?
Об этом рассказали гости программы «ОбъективНо». В студии – политолог Алексей Дзермант, политолог Денис Буконкин, политолог Пётр Петровский, член совета Коммунистической партии Беларуси Георгий Атаманов.
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8 декабря 1991 года в резиденции Вискули поставили точку в истории одной из самых мощных держав мира. В тиши Беловежской пущи Советский Союз был приговорен к...
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