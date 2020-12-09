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Минчанин угрожал российскому журналисту: мужчина задержан
Источник материала: ОНТ
Житель Минска по телефону угрожал продюсеру известного российского сетевого издания Константину Придыбайло. Он обратился в милицию в сентябре,
Выяснилось, что журналисту звонил 47-летний минчанин. Мужчина высказывал намерение расправиться с продюсером.
Звонивший задержан. Возбуждено уголовное дело за угрозу убийством. Сообщается, что фигурант является сотрудником соццентра религиозного характера.
ФОТО: rus-kostroma.ru
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Житель Минска по телефону угрожал продюсеру известного российского сетевого издания Константину Придыбайло. Он обратился в милицию в...
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