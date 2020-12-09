ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин угрожал российскому журналисту: мужчина задержан

09.12.2020 19:53 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Минчанин угрожал российскому журналисту: мужчина задержан

Житель Минска по телефону угрожал продюсеру известного российского сетевого издания Константину Придыбайло. Он обратился в милицию в сентябре, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Выяснилось, что журналисту звонил 47-летний минчанин. Мужчина высказывал намерение расправиться с продюсером.

Звонивший задержан. Возбуждено уголовное дело за угрозу убийством. Сообщается, что фигурант является сотрудником соццентра религиозного характера.

ФОТО: rus-kostroma.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Минска по телефону угрожал продюсеру известного российского сетевого издания Константину Придыбайло. Он обратился в милицию в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Медики рассказали, как боролись за жизнь Кебича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика