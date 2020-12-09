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Заседание СМИД СНГ пройдёт 10 декабря в формате видеоконференции

09.12.2020 20:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

10 декабря в формате видеоконференции состоится заседание совета министров иностранных дел СНГ под председательством Узбекистана, говорится в сообщении на сайте исполнительного комитета СНГ в среду.

"Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества, рассмотрят широкий круг вопросов, касающихся дальнейшего развития и углубления сотрудничества по ключевым направлениям деятельности СНГ", - уточнили в Исполкоме, пишет interfax.by

Там отметили, что в проекте повестки дня 12 пунктов. Основное внимание будет уделено согласованию документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств СНГ.

В частности, планируется согласовать тексты проектов двух заявлений - по случаю 75-й годовщины создания ООН и о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Кроме того, будут согласовываться тексты двух концепций - дальнейшего развития СНГ и военного сотрудничества, а также проект программы сотрудничества, направленной на укрепление пограничной безопасности на внешних границах.

В Исполкоме рассказали, что на заседании планируется утвердить план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2021 год, а также подписать документы об учреждении базовых организаций по подготовке кадров в различных сферах.
 
 
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10 декабря в формате видеоконференции состоится заседание совета министров иностранных дел СНГ под председательством Узбекистана, говорится в сообщении на сайте...
 
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