Заседание СМИД СНГ пройдёт 10 декабря в формате видеоконференции

пишет interfax.by "Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества, рассмотрят широкий круг вопросов, касающихся дальнейшего развития и углубления сотрудничества по ключевым направлениям деятельности СНГ", - уточнили в Исполкоме,interfax.by





Там отметили, что в проекте повестки дня 12 пунктов. Основное внимание будет уделено согласованию документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств СНГ.





В частности, планируется согласовать тексты проектов двух заявлений - по случаю 75-й годовщины создания ООН и о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Кроме того, будут согласовываться тексты двух концепций - дальнейшего развития СНГ и военного сотрудничества, а также проект программы сотрудничества, направленной на укрепление пограничной безопасности на внешних границах.





В Исполкоме рассказали, что на заседании планируется утвердить план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2021 год, а также подписать документы об учреждении базовых организаций по подготовке кадров в различных сферах.



