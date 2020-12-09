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Снимок белорусского фотографа, который попал в подборку главных фото по версии The New York Times
09.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Это фотография с разгона женского марша. Автор — белорусский фотограф Евгений Ерчак.
Этот снимок вошел в подборку главных фото 2020 года по версии The New York Times.
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Это фотография с разгона женского марша.
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