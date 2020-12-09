|
«Лапочка какой»: пес научился корчить рожицы и покорил Сеть
Источник материала: ОНТ
Собаки – удивительные создания. Они могут поднять настроение одним своим внешним видом. Например, лабрадор, который стал героем популярного ролика.
Пес научился по команде корчить рожицы. После просьбы хозяйки сделать «глупое лицо» он показывает язык и делает забавное выражение «лица».
Пользователи Сети пришли в восторг от лабрадора: «Пёсель просто молодчина!», «Лапочка какой, веселит хозяйку», – написали в комментариях.
ФОТО: Freepik
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собаки – удивительные создания. Они могут поднять настроение одним своим внешним видом. Например, лабрадор, который стал героем популярного ролика. Пес научился...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)