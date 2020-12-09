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«Лапочка какой»: пес научился корчить рожицы и покорил Сеть

09.12.2020 20:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Лапочка какой»: пес научился корчить рожицы и покорил Сеть

Собаки – удивительные создания. Они могут поднять настроение одним своим внешним видом. Например, лабрадор, который стал героем популярного ролика. 

Пес научился по команде корчить рожицы. После просьбы хозяйки сделать «глупое лицо» он показывает язык и делает забавное выражение «лица». 

Пользователи Сети пришли в восторг от лабрадора: «Пёсель просто молодчина!», «Лапочка какой, веселит хозяйку», – написали в комментариях. 

ФОТО: Freepik

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Собаки – удивительные создания. Они могут поднять настроение одним своим внешним видом. Например, лабрадор, который стал героем популярного ролика.  Пес научился...
 
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