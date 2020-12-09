Пышный сметанный крем за 2 минуты. Берите на заметку простой способ

Источник материала: ОНТ

Получить густую, пышную и нежную массу для украшения кондитерских изделий можно в домашних условиях, даже если под рукой нет миксера, пишет 5-tv.ru.

Для приготовления вкусного молочного крема понадобится буквально несколько минут. Сначала следует перемешать сметану с сахаром и поместить получившуюся массу в заранее подготовленную посуду, лучше всего – банку. Затем необходимо закрыть емкость и тщательно ее потрясти. Через пару минут сметана станет густой пеной. Крем подойдет в качестве украшения тортов, пирожных и других лакомств.

Такой кулинарный секрет сэкономит время, а получившаяся смесь из натуральных ингредиентов порадует нежным вкусом.

ФОТО: smak.ua

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