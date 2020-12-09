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20-летний житель Слуцкого района попался на серии краж

09.12.2020 20:23 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Криминальная романтика – не иначе. 20-летний житель Слуцкого района попался на серии краж, но в милиции он признался, что деньги потратил не только на себя, но и на подарки своей девушке. Изначально в правоохранительные органы обратились работники магазинов электроники с заявлением о пропаже двух пар наушников и игровой приставки. Размер общего ущерба нешуточный - более 4000 рублей. По записям камер оперативники выяснили личность подозреваемого и его взяли с поличным в момент совершения очередной кражи.

Константин Блажей, начальник отдела уголовного розыска криминальной милиции Октябрьского РУВД г. Минска: "Установлено, что молодой человек, не имея постоянно дохода, стал зарабатывать перепродажей похищенного имущества. Задержанный заходил в магазины электроники, исчезал из поля зрения продавцов и прятал различные устройства к себе в карманы. Таким образом 20-летнему безработному удалось вынести из столичных магазинов две пары беспроводных наушников и игровую приставку. Следует отметить, что до вышеуказанных преступлений молодой человек работал в столичном магазине по продаже техники, откуда похитил плойку для волос. Тогда задержанный возместил ущерб и отделался увольнением. Со слов задержанного, деньги, добытые преступным путем, он потратил на новый телефон, одежду, такси, а также подарки своей девушке".

В милиции отметили, что парня подозревают и в других аналогичных преступлениях. Информация о его криминальных похождениях выясняется. Следователи дают правовую оценку действиям парня. К слову, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

 
Теги: Минск
 
 
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Криминальная романтика – не иначе. 20-летний житель Слуцкого района попался на серии краж, но в милиции он признался, что деньги потратил не только на себя, но и на...
 
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