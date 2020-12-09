ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крупную партию психотропов изъяли правоохранители у двух жителей Мозыря

09.12.2020 20:23 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Вблизи агрогородка Дудичи сотрудники наркоконтроля остановили автомобиль Peugeot, в котором находились мужчина и женщина. В ходе обыска у 30-летнего фигуранта была изъята пачка из-под сигарет, в ней оперативники обнаружили упаковку с белым порошком. У пассажирки в кармане куртки был пакет с аналогичным веществом. Экспертиза показала, что в составе изъятого порошка содержатся опасные психотропы - амфетамин и метамфетамин. Вес дурмана около 20 граммов. Подобная партия наркотика могла бы стоить около 800 долларов. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота психотропных веществ. Фигуранты арестованы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вблизи агрогородка Дудичи сотрудники наркоконтроля остановили автомобиль Peugeot, в котором находились мужчина и женщина. В ходе обыска у 30-летнего фигуранта была...
 
Новости дня
Новости разные
 
Светодиодные лампы для дома: как выбрать такие, чтобы хорошо светили и долго служили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика