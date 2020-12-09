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Крупную партию психотропов изъяли правоохранители у двух жителей Мозыря
Источник материала: БT
Вблизи агрогородка Дудичи сотрудники наркоконтроля остановили автомобиль Peugeot, в котором находились мужчина и женщина. В ходе обыска у 30-летнего фигуранта была изъята пачка из-под сигарет, в ней оперативники обнаружили упаковку с белым порошком. У пассажирки в кармане куртки был пакет с аналогичным веществом. Экспертиза показала, что в составе изъятого порошка содержатся опасные психотропы - амфетамин и метамфетамин. Вес дурмана около 20 граммов. Подобная партия наркотика могла бы стоить около 800 долларов. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота психотропных веществ. Фигуранты арестованы.
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Вблизи агрогородка Дудичи сотрудники наркоконтроля остановили автомобиль Peugeot, в котором находились мужчина и женщина. В ходе обыска у 30-летнего фигуранта была...
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