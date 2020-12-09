Обзор чрезвычайных происшествий

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В Хойниках горело здание местной аптеки

Эвакуировано 15 человек. Инцидент произошел накануне днем. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, из павильона валил сильный дым. Еще до приезда спасателей люди смогли сорганизоваться и покинуть здание. В результате ЧП огнем уничтожена лампа освещения, повреждены лекарства и пол. Предварительная версия пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

В Минском районе горел жилой дом, пострадал хозяин

О ЧП в деревне Заямочное спасателям сообщили в половине девятого вечера. После прибытия бойцов МЧС здание горело открытым пламенем. Выяснилось, что, самостоятельно покидая горящий дом, пострадал хозяин, которого медики доставили в больницу. У него диагностированы ожоги различной степени тяжести. Пожар локализован. Повреждены крыша, имущество, стены и потолок в жилой комнате. Причина устанавливается. Одна из версий - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

На пожаре в одном из столичных общежитий эвакуировали 50 человек, обошлось без пострадавших

После прибытия спасателей ни огня, ни дыма не наблюдалось. Позже во время обследования оказалось, что горел мусор в мусоропроводе. Возгорание оперативно ликвидировали. Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.

Неосторожность при курении могла стать причиной пожара и смерти человека в Орше

Прибыв к месту, спасателями увидели плотное задымление в доме. Уже внутри работники МЧС обнаружили в комнате на полу 86-летнего хозяина без признаков жизни. Чуть позже медики констатировали смерть мужчины. Пожар ликвидировали спасатели, огнем в доме повреждено имущество, закопчены стены и потолок. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем при курении погибшим.

Приревновал жену и подпалил дом

Оршанские следователи расследуют уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, совершенном общеопасным способом. По данным следствия, ночью 5 декабря этого года в одной из деревень Оршанского района 39-летний мужчина выпивал со своей супругой. В какой-то момент дама отправилась к своему бывшему. Такого поступка герой истории стерпеть не смог и отправился к обидчикам. Дверь ему не открыли, поэтому ничего лучше, чем поджечь дом, мужчина не придумал. Никто не пострадал, тем не менее 2 постройки сгорели практически полностью. Теперь мужчине придется отвечать по уголовной статье.