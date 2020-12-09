В Беларуси с начала зимнего сезона на водоёмах утонули 4 человека

Источник материала: БT

Первый лед и первые жертвы. В Беларуси с начала зимнего сезона на водоемах утонули 4 человека. Накануне работники МЧС пришли на помощь мужчине, который провалился под лед. Это случилось на озере Катча вблизи деревни Терюха. Когда на место приехали спасатели, оказалось, что пострадавший уже сам выбрался из воды на противоположный берег. Человека необходимо было переправить на другую сторону. Сотрудники МЧС использовали спасательную доску и веревку. После того как человека переправили, за дело взялись врачи. С переохлаждением мужчину доставили в больницу.

Еще одного любителя рисковать спасли очевидцы в Островецком районе. Это рыбак, который решил проверить толщину льда перед зимней рыбалкой. В воде мужчина пробыл около 15 минут, его заметили люди, которые проезжали мимо. Мужчину вытащили на берег и с переохлаждением госпитализировали.

Предупредить несчастные ситуации на воде помогут простые правила безопасности. Перед выходом на лед следует с берега определить маршрут, затем пешней или колом проверить прочность кристального покрытия. К слову, безопасный лед прозрачный с зеленым или синим оттенком, а толщина не менее 7 сантиметров. При движении группой нужно соблюдать дистанцию в 5-6 метров. А если провалились под лед, действовать быстро.