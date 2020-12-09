Минчанин угрожал убить пропагандиста Russia Today Константина Придыбайло

По факту угрозы убийством пропагандисту Константину Придыбайло возбуждено уголовное дело.



Константин Придыбайло с экс-министром внутренних дел Юрием Караевым. Фото: Russia Today

Как сообщает пресс-служба МВД, 31-летний «продюсер российского сетевого издания» обратился за помощью к сотрудникам милиции в сентябре текущего года. Он рассказал, что ему звонит некий человек и угрожает.

Сотрудники ГУБОПиК выяснили, что выпускнику БГУ звонил 47-летний житель Минска. На опубликованном МВД видео он заверяет, что был пьян и отговаривает от участия в воскресных маршах.