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Минчанин угрожал убить пропагандиста Russia Today Константина Придыбайло
Источник материала: Навiны
По факту угрозы убийством пропагандисту Константину Придыбайло возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба МВД, 31-летний «продюсер российского сетевого издания» обратился за помощью к сотрудникам милиции в сентябре текущего года. Он рассказал, что ему звонит некий человек и угрожает.
Сотрудники ГУБОПиК выяснили, что выпускнику БГУ звонил 47-летний житель Минска. На опубликованном МВД видео он заверяет, что был пьян и отговаривает от участия в воскресных маршах.
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По факту угрозы убийством пропагандисту Константину Придыбайло возбуждено уголовное дело.
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