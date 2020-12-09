Журналист Игорь Ильяш вышел на свободу после 15-суточного ареста

Политический обозреватель телеканала «Белсат» Игорь Ильяш 9 декабря вышел на свободу после 15-суточного ареста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов в своем телеграм-канале.





Вечером 24 ноября Ильяш перестал выходить на связь и не явился на запланированную встречу. В квартире, где он живет, брат журналиста обнаружил копию протокола изъятия компьютера и телефона, однако на документе не было видно ни имен, ни причин, по которым производилось изъятие техники. Позже выяснилось, что Ильяш находится в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.

На следующий день Ильяша осудили по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Его признали виновным в том, что 26 октября с 13:50 до 14:00 он будто бы принял участие в несанкционированном пикетировании на площади Независимости около столичного костела Святых Симеона и Елены. Журналист вину не признал и назвал обвинение ложью, поскольку в тот день находился в другом месте.

Супруга Ильяша Катерина Андреева (Бахвалова) стала фигуранткой уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), после прямого эфира с места жесткого разгона силовиками демонстрантов на «площади Перемен» в Минске 15 ноября. Она, как и задержанная по этому же делу оператор Дарья Чульцова, 24 ноября была признана белорусскими правозащитниками политзаключенной.

Ранее Ильяш сообщил на своей странице в «Фейсбуке», что силовики на минувшей неделе пытались провести обыск по адресу его регистрации.

Ильяш и Андреева — авторы вышедшей в Киеве книги «Белорусский Донбасс». В ее основу легли журналистские расследования авторов, посвященные участию белорусских граждан в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины.

В последние месяцы Ильяш активно комментировал происходящие в Беларуси события в своем телеграм-канале, в соцсетях, а также в качестве постоянного эксперта на российском телеканале «Дождь».