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Снимок белорусского фотографа вошел в список ключевых фото года по версии New York Times
Источник материала: Хартия'97
Снимок белорусского фотографа вошел в список ключевых фото года по версии New York Times
Редакция издания иллюстрируют ключевые события 12-ти месяцев уходящего года.
Фото белорусского фотографа Евгения Ерчака вошло в список «2020-й в картинках» издания
Снимки фотографов из разных стран мира иллюстрируют ключевые события 12-ти месяцев уходящего года. Фотография Евгения Ерчака сделана 8 сентября во время акции в поддержку Марии Колесниковой. На нем женщины стоят в сцепке у стены, в то время как неизвестный в форме и балаклаве передает что-то по рации.
В этот день силовики в черной и зеленой форме задерживали людей. Из толпы выхватывали мужчин, девушки пытались их защитить, становясь в сцепки. Несколько десятков демонстрантов прижали к стене здания на проспекте Машерова. Их выхватывали по одному и отводили в автозак. Девушки скандировали «Помогите». Журналистов попросили отойти подальше.
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Редакция издания иллюстрируют ключевые события 12-ти месяцев уходящего года.
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