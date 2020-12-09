Источник материала: Хартия'97

Русская народная игра: Найди Путина 3 Игорь Яковенко

9.12.2020, 20:04

3,041

Карикатура: Сергей Елкин

Чуть не каждый день наружу вылезает какой-нибудь путинский срам.

В своем очередном расследовании о путинских кабинетах-двойниках, благодаря которым никто не знает, где в данный момент находится президент РФ, журналисты "Проекта" сравнили кремлевского потеряшку с героем романа "Осень патриарха". Это явно незаслуженный комплимент Владимиру Путину. Поскольку Маркес писал своего президента Сакариаса не столько с латиноамериканских диктаторов, сколько со Сталина, которому Путин пытается подражать и в шинели которого он смотрится столь карикатурно.

Нелепые стремления президента РФ спрятать свое немолодое тело больше напоминают детские картинки-загадки для развития наблюдательности. Типа: "найди змею среди жирафов", или "найди на этой картине трех зайцев". Человек – это стиль. Путинская стилистика – это пародия на стиль злодеев прошлого: Сталина или Гитлера. Зачем скрывать свое местопребывание? Какая кому разница, из какого кабинета президент общается со школьниками: из Московской области или из Сочи?



Карикатура: Сергей Елкин / The Insider

Журналисты "Проекта" со ссылкой на несколько источников из Кремля сообщают, что кабинет-двойник в Сочи построен для того, чтобы российское население думало, что президент в период пандемии не сдал столицу, а находится неподалеку и в любой момент готов прийти на помощь.

Тут явная попытка примерить сталинские сапоги. Поскольку во время Второй мировой войны ставка Сталина все время была в Москве. Временно ставка была эвакуирована из Кремля в особняк на улице Кирова, 37, а во время бомбежек перемещалась в подземный центр на станции метро "Кировская". Резервный бункер Сталина был построен в Куйбышеве, но по прямому назначению не использовался.

Своим стремлением менять позиции, заметать следы и скрывать свое местонахождение Путин больше напоминает Гитлера, у которого было не менее двух десятков главных бункеров, в том числе "Фюрербункер" в Берлине, "Волчье логово" в Восточной Пруссии, "Медвежья берлога" под Смоленском и пр. Впрочем, беспокойное поведение нацистского фюрера было вызвано не страстью к перемене мест и любовью играть в прятки…

Все шпионские навыки Путина в эпоху Интернета становятся бессмысленными, а его поведение выглядит карикатурно. Чуть не каждый день наружу вылезает какой-нибудь путинский срам. То миллиарды бюджетных денег любовницам. То тайная дочь. Впрочем, у него все дочери тайные. То зять, купивший за $100 пакет акций "Сибура" стоимостью $380 миллионов…

Попытки полностью оградить себя от журналистов, в том числе из кремлевского пула, ограничившись только съемочной группой НТВ, не спасают от утечек информации. В интернете есть все, ну, или почти все, а недостающие детали с удовольствием сливают источники из путинского окружения.

Двадцать лет режим хранил и оберегал свою кощееву иглу – Рейтинг Путина. На защиту этого главного достояния были брошены телевизор и "социология", ЦИК и весь силовой блок, включая ФСБ, Росгвардию и прокуратуру. Сегодня эта игла проржавела и, похоже, скоро совсем истлеет, растворится в кислоте лжи, выделяемой самим Путиным и его обслугой. Романтический образ Штирлица, за которого поначалу приняли ельцинского преемника, исчез. Сквозь него явственно проступила мерзкая рожа Крошки Цахеса по прозванию Циннобер…

Игорь Яковенко, blogspot.com

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .