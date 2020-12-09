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Минфин США расширил санкции по «акту Магнитского»
Источник материала: Хартия'97
Минфин США расширил санкции по «акту Магнитского»
Соединенные Штаты внесли еще три физлица и три организации в список санкций.
Соединенные Штаты внесли еще три физлица и три организации в список санкций в рамках глобального «акта Магнитского». Об этом
Под санкции попал Ван Куок-кой по прозвищу «Сломанный зуб», бывший лидер гонконгской триады «14К», считавшейся самой крупной триадой в мире. Он был приговорен по нескольким статьям в 1999 году и освободился в 2012 году. В 2017 году занялся криптовалютным бизнесом.
Кроме того, в санкционном списке США оказался бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Райымбек Матраимов. Также под санкции попал либерийский политик Гарри Варни Гбото-Намби Шерман.
Ограничения введены также против трех организаций: Dongmei Investment Group Co., Limited из Гонконга; Китайской культурной ассоциации Ханг-Мун из Палау; Всемирной ассоциации истории и культуры Хунмэнь, председателем которой является Ван Куок-кой.
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Соединенные Штаты внесли еще три физлица и три организации в список санкций.
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