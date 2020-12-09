Минчанам отключают электричество за 10 дней просрочки оплаты ЖКУ. Коммунальники говорят, что это не они

Источник материала: Tut.by

Минчане жалуются, что коммунальники им отключают электричество за просрочку оплаты ЖКУ в 10−13 дней. «Мне сказали, что я попал в список должников и электричество нам отключили за неуплату. На тот момент задолженность была фактически 10 дней», рассказывает житель одной из многоэтажек возле ПВТ Антон. В ЖЭУ, которое обслуживает дом, сказали, что они ничего не отключали. А в Минском городском жилищном хозяйстве отметили, что отключение возможно только если не платить за коммунальные услуги два и больше месяцев. FINANCE.TUT.BY попытался разобраться в этой загадочной ситуации.



Фото: из личного архива героя публикации

«Мне сказали, что я попал в список должников и электричество нам отключили за неуплату»

В редакцию обратился минчанин Антон. Он рассказал, что люди, которые представились коммунальниками, отключили в квартире, где он живет, электричество якобы за неуплату коммуналки. По словам минчанина, частичная задолженность на тот момент у него была 10 дней.

— Я живу в арендном доме возле ПВТ. За ноябрь я оплатил только половину коммуналки. До этого у меня ни разу задолженности не было, — рассказывает молодой человек. — Вчера в середине дня супруга обнаружила, что у нас нет света. Я позвонил в «Энергосбыт», там сказали, что электричество нам они не отключали и порекомендовали оставить заявку в 115. Так и сделали.

Антон говорит, что ближе к семи вечера ему позвонили с неизвестного мобильного номера, как он понял, из справочной ЖЭУ.

— Мне сказали, что я попал в список должников и электричество нам отключили за неуплату. На тот момент задолженность была фактически 10 дней. Сообщили, что мне нужно оплатить задолженность, обратиться в РСЦ за справкой, что долг погашен, а потом прийти в ЖЭУ № 6 с этой справкой и сказать, чтобы нас снова подключили, — продолжает Антон. — Спросил у них, как так могло получиться, ведь мы не два месяца не платили. К тому же у нас ребенок малолетний. Сказали, что якобы прошло какое-то совещание и на уровне города решили отключать всех без разбора. У них недавно просили списки должников, но нас туда не включали.

Семья в тот же день погасила задолженность и взяла в расчетно-справочном центре подтверждающий это документ.

— Я не стал ждать сегодня. Поскольку все уже было оплачено, а пломбы на щитке не было, я туда заглянул. Оказалось, что они отключили ноль (провод, необходимый для замыкания электрического контура, по которому ток возвращается к источнику) от контакта. Я сам все включил. Обычно коммунальники, как я узнал, отключают электричество по-другому и потом пломбируют щиток. А они сделали, как может делать обычный хулиган.

Сегодня люди, которые представились работниками ЖЭУ, снова пришли к квартире Антона.

«Возможно они узнали, что электричество у меня уже включено сегодня, поэтому пришли отключать повторно», — предполагает парень. Однако он им сразу показал квитанцию об оплате. Сейчас в квартире электричество есть.

Коммунальники: «Мы никому ничего не отключали, наша организация ничего не делала»

Чтобы выяснить, кто и на каком основании отключил электричество в квартире Антона, мы обратились в ЖЭУ № 6, которое обслуживает его дом.

— Мы никому ничего не отключали, наша организация ничего не делала, — сказала специалист жилищно-эксплуатационного управления. Потом уточнила еще раз этот вопрос у кого-то из коллег и подтвердила — не отключали.

В расчетно-справочном центре № 6 Первомайского района уточнили, что отключить электричество или другую услугу могут только в случае задолженности по коммунальным услугам за два периода, то есть если не платить два месяца. И здесь никаких изменений не вводилось.

— Мы не подавали этого гражданина (Антона. — Прим. ред.) в списки на временное приостановление услуги по электроснабжению, — заверили в РСЦ.

В Минском городском жилищном хозяйстве подтвердили — отключить электричество за десятидневную задолженность по коммунальным платежам нельзя. Такие меры могут быть приняты только если человек не платил минимум два месяца.

Житель соседнего дома: «Я решил зайти, проследить, чтобы меня случайно тоже не выключили, однако, было уже поздно»

Пока писался текст, в редакцию обратился еще один человек — житель дома, который располагается по соседству с тем, где живет Антон, и рассказал похожую историю.

— Я долгое время работал из дому, удаленно, но вчера, как нарочно, решил сходить в офис. После обеда прочел в дворовом чате, что в соседнем доме ходит электрик и отключает квартиры от электросети, — рассказывает молодой человек. — Я решил зайти, проследить, чтобы меня случайно тоже не выключили. Однако, было уже поздно. Задолженность по коммунальным платежам и электричеству у меня была совсем небольшая, с 25-го числа прошлого месяца (то есть 13 дней. — Прим. ред.). Я сразу позвонил в расчетно-справочный центр.



Фото: из личного архива героя публикации

Там парню сказали, что задолженность у него несущественная и они не подавали его квартиру в списки должников на отключение. Позже сотрудница РСЦ еще раз позвонила ему.

— Мне сказали буквально следующее: квартиру отключили коммунальники якобы по распоряжению администрации района. В ЖЭУ вчера сперва тоже не взяли ответственность за это, сказали, что ничего не отключали и направят электрика исправить ситуацию. Однако после моего повторного звонка электрик так и не появился, сказали, что отключили квартиру по списку должников, — продолжает собеседник. — Сегодня я сходил в РСЦ, оплатил задолженность по коммуналке. В ЖЭУ обещали, что в районе обеда квартиру подключат. Но я с утра не был дома, подключили или нет, пока не знаю.

Молодой человек говорит, что ему повезло, у него есть куча походного снаряжения, так что ему с супругой было даже на чем без электричества еду разогреть.

— Воспользовались газовой горелкой. Фонарики, телефоны, пауэрбанки были заряжены. Ну и соседи наши активно предлагали нам помощь, за что им спасибо. Так что мы не пострадали особо, лишь повеселились. Неприятно однако понимать, что коммунальники могут действовать вне всяких правил, по своему желанию отключать электричество.