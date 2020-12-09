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В Академии наук Беларуси открыли лазерный комплекс

09.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Национальной академии наук Беларуси открыли новый участок лазерных технологий. Он находится в физико-техническом институте. Здесь производят элементы режущего оборудования для промышленности, а также сельского хозяйства. Комплекс состоит из двух установок: это лазерная резка и лазерная сварка. Также используют лазерное нанесение покрытий, в том числе с помощью 3D-технологий.

«Это вполне конкретные технологии, которые позволяют повысить ресурс изделий. Например, если мы применим одну из технологий, которая у нас уже есть, то сможем вспахать не 30, а 100 гектаров без замены изделий», – отметил директор физико-технического института Национальной академии наук Беларуси Виталий Залесский.

Новый участок – часть центра электронно-лучевой сварки. Такой вид производства позволяет создавать изделия сложной формы, которые невозможно получить другими методами. Их используют в аэрокосмической промышленности, атомной энергетике и машиностроении. Физико-технический институт в этом году отмечает 90-летний юбилей. К праздничной дате перед центральным входом открыли арт-объект – скульптуру совы. А сделали ее из металлических шестеренок.



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