|
Вы заметили: появились новые талоны и цены на проезд в Минске с 9 декабря
Источник материала: Партизан
С 9 декабря в столице повышаются тарифы на проезд в общественном транспорте. В продажу поступили бумажные билеты на одну поездку нового образца.
Стоимость долгосрочных проездных билетов в Минске увеличилась на 15 %.
Кстати, все проездные талоны по старым тарифам будут действительны в течение 30 суток со дня вступления в силу решения об изменении стоимости проезда, то есть по 7 января включительно. Затем их можно обменять на новые в специализированных киосках и кассах с доплатой разницы стоимости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 9 декабря в столице повышаются тарифы на проезд в общественном транспорте. В продажу поступили бумажные билеты на одну поездку нового образца.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)