ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вы заметили: появились новые талоны и цены на проезд в Минске с 9 декабря

09.12.2020 20:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

С 9 декабря в столице повышаются тарифы на проезд в общественном транспорте. В продажу поступили бумажные билеты на одну поездку нового образца.



Стоимость долгосрочных проездных билетов в Минске увеличилась на 15 %.

Кстати, все проездные талоны по старым тарифам будут действительны в течение 30 суток со дня вступления в силу решения об изменении стоимости проезда, то есть по 7 января включительно. Затем их можно обменять на новые в специализированных киосках и кассах с доплатой разницы стоимости.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 9 декабря в столице повышаются тарифы на проезд в общественном транспорте. В продажу поступили бумажные билеты на одну поездку нового образца.
 
Новости дня
Новости разные
 
Судьба тренерского штаба сборной Беларуси будет решена на исполкоме БФФ 9 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика