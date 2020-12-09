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Судьба тренерского штаба сборной Беларуси будет решена на исполкоме БФФ 9 декабря
Источник материала: Партизан
Об этом сообщил журналист Николай Стуло в программе "На грани фола. Футбольное обозрение" на телеканале "Беларусь 5".
Журналист получил данную информацию в разговоре с руководителем БФФ Владимиром Базановым,
Заметим, жеребьевка проходила в режиме онлайн в пустом зале. Михаил Мархель наблюдал за ней из Минска. Позже он прокомментировал ее итоги.
Сборную Беларуси тренирует Михаил Мархель. Под его руководством в 2020 году "белакрылыя" не сумели пробиться на чемпионат Европы, уступив в полуфинале квалификации грузинам. Кроме того, наша команда не пробилась в дивизион "В" Лиги наций, уступив в решающем матче албанцам.
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Об этом сообщил журналист Николай Стуло в программе "На грани фола. Футбольное обозрение" на телеканале "Беларусь 5".
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