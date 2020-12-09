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На границе с Украиной открыли погранзаставу модульного типа

09.12.2020 20:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На границе с Украиной открыли погранзаставу модульного типа

Торжественное открытие пограничной заставы «Деражичи» прошло сегодня, сообщили в Госпогранкомитете.

Участие в нем приняли первый заместитель председателя Госпогранкомитета Игорь Буткевич, помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, военнослужащие погрангруппы.

ФОТО: ГПК


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Торжественное открытие пограничной заставы «Деражичи» прошло сегодня, сообщили в Госпогранкомитете. Участие в нем приняли первый заместитель председателя...
 
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