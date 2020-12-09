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На границе с Украиной открыли погранзаставу модульного типа
Источник материала: ОНТ
Торжественное открытие пограничной заставы «Деражичи» прошло сегодня,
Участие в нем приняли первый заместитель председателя Госпогранкомитета Игорь Буткевич, помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, военнослужащие погрангруппы.
ФОТО: ГПК
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Торжественное открытие пограничной заставы «Деражичи» прошло сегодня, сообщили в Госпогранкомитете. Участие в нем приняли первый заместитель председателя...
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