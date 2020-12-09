Москва уже не откреститься: поддерживая Лукашенко, Россия лишается симпатий белорусов

Образ России на фоне белорусских протестов внешне выглядит позитивным и для сторонников Лукашенко, которые видят в нашей стране союзника, и для оппозиционеров, которые не критикуют Москву, надеясь, что если они победят, та сохранит нейтралитет, пишет на сайте Московского центра Карнеги политический аналитик Артем Шрайбман. При этом, продолжает эксперт, судя по опросам, Москва теряет симпатии у белорусов, и все чаще ассоциируется с сочувствием к режиму Лукашенко. И эта тенденция все более заметна: если еще в начале осени 52% белорусов считали, что лучше жить с Россией, то в конце осени их стало только 40%, тогда как с Евросоюзом все наоборот: с 27% его популярность выросла до 33%.





пишет newizv.ru Однако, теперь тенденция качественно другая: нынешнее падение популярности России впервые проходит на фоне потепления, а не охлаждения в отношениях между странами. Никакой агрессии по российскому адресу нет ни в СМИ, ни в оппозиционной среде, а отношение все равно меняется к худшему. Это связано с тем, что большинство белорусов уже не связывает будущее страны с Лукашенко, тогда как Москва его поддерживает.... Правда, такого рода колебания происходили и прежде, когда Лукашенко ругался с Кремлем по поводу цен на газ и нефть, а государственные СМИ начинали дружно критиковать Россию за империалистические устремления,newizv.ru Однако, теперь тенденция качественно другая: нынешнее падение популярности России впервые проходит на фоне потепления, а не охлаждения в отношениях между странами. Никакой агрессии по российскому адресу нет ни в СМИ, ни в оппозиционной среде, а отношение все равно меняется к худшему. Это связано с тем, что большинство белорусов уже не связывает будущее страны с Лукашенко, тогда как Москва его поддерживает....





То есть получается, что

из-за поддержки Кремля и своей антизападной позиции Лукашенко превратился в лидеры наиболее пророссийских белорусов, тем самым в какой-то мере мешая России от себя откреститься.





Получается, что любому другому лидеру страны придется быть менее пророссийским и за поддержкой обращаться к сторонникам нейтралитета, которые ни за Россию, ни за Европу.





Однако вряд ли можно говорить о том, что Россия теряет Беларусь – это процесс очень долгий. Сама ориентация белорусских граждан на нашу страны носит ценностно-эмоциональный характер, тогда как проевропейские настроения – характер прагматичный.

Европу белорусы ценят за уровень жизни, а Россию за то, что «наша».

Эксперт предупреждает также, что если протесты в Беларуси затянутся надолго, у граждан будет только укрепляться уверенность, что Лукашенко держится только с помощью России, а стало быть она и виновата во всех его преступлениях. Тем более, что Москва хранит молчание относительно дикой и беспрецедентной жесткости белорусских силовиков, что еще усугубит разочарование Россией.





А действия белорусских силовиков нельзя сравнить по уровню жестокости даже с российскими. Одних только задержанных больше 30 тысяч человек, что по российским меркам равнялось бы полумиллиону! Нет счета избитым и подвергшимся пыткам, и уже по меньшей мере пятеро человек погибли.





Это все неизбежно учит белорусов тому, что пророссийским демократом быть нельзя: либо ты за Лукашенко и Россию, либо против. Однако это вряд ли заставит Кремль сразу поменять свои позиции, чтобы не утратить симпатии белорусских граждан. Поскольку все эти события происходят в российско-европейском пограничье, Россия воспринимает их сквозь призму своей борьбы с Западом, и придердивается не гуманистической, а сугубо геополитической логики: коль скоро Запад поддержал протест, дав убежище лидерам и наложив санкции на Лукашенко санкциями, то это только сближает его с Россией. А потому Москва будет постепенно подталкивать Лукашенко к транзиту, но так, чтобы это не выглядело уступкой врагам.





Когда Лукашенко, наконец, уйдет, ориентироваться на Россию в Беларуси будут в основном жители провинции, и старшее поколение. Зато против будут уже не только националисты и убежденные проевропейцы, а и те, кто связывает уже сейчас Россию с жесткостью и репрессиями нынешней власти, а их может быть уже достаточно много, чтобы окончательно переиграть пророссийское большинство.











