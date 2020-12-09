Мингорисполком показал, как будет выглядеть елка-2020 в столице

Источник материала: Onliner

В официальном Telegram-канале Мингорисполкома опубликовали видеоролик о том, как будет выглядеть праздничная иллюминация на главной столичной елке. Она установлена на Октябрьской площади.

Сообщается, что новогодние огни в столице зажгут уже 15 декабря.