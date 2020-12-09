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Мингорисполком показал, как будет выглядеть елка-2020 в столице
Источник материала: Onliner
В официальном Telegram-канале Мингорисполкома
Сообщается, что новогодние огни в столице зажгут уже 15 декабря.
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В официальном Telegram-канале Мингорисполкома опубликовали видеоролик о том, как будет выглядеть праздничная иллюминация на главной столичной елке. Она установлена...
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