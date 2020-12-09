Азербайджан при посредничестве России передал Армении трех пленных

Источник материала: ОНТ

При посредничестве России Азербайджан передал Еревану трех пленных, пишет РИА Новости со ссылкой на Армянский единый информационный центр.

Напомним, в конце сентября возобновились военные действия в Нагорном Карабахе, которые привели к жертвам среди мирного населения. После нескольких попыток заключить перемирие стороны пришли к соглашению. Баку и Ереван при посредничестве Москвы договорились прекратить огонь, а также произвести обмен пленными и телами погибших. Помимо этого, в регионе разместились российские миротворцы.

ФОТО: РИА Новости





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