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Азербайджан при посредничестве России передал Армении трех пленных
Источник материала: ОНТ
При посредничестве России Азербайджан передал Еревану трех пленных,
Напомним, в конце сентября возобновились военные действия в Нагорном Карабахе, которые привели к жертвам среди мирного населения. После нескольких попыток заключить перемирие стороны пришли к соглашению. Баку и Ереван при посредничестве Москвы договорились прекратить огонь, а также произвести обмен пленными и телами погибших. Помимо этого, в регионе разместились российские миротворцы.
ФОТО: РИА Новости
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При посредничестве России Азербайджан передал Еревану трех пленных, пишет РИА Новости со ссылкой на Армянский единый информационный центр. Напомним, в конце...
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