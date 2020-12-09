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Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Кебича

09.12.2020 21:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Кебича

Соболезнования родным и близким Вячеслава Кебича направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: «Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Вячеслава Францевича Кебича — первого руководителя Правительства независимой Беларуси. Он был человеком, прошедшим огромную школу жизни, настоящим профессионалом, имел неоспоримый авторитет в нашей стране и далеко за ее пределами. 

Вячеслав Францевич — незаурядный политик, непосредственный участник судьбоносного провозглашения независимости Беларуси — руководил республикой в исторический период, на рубеже эпох. 

На его долю выпали непростые первые годы построения суверенного государства, формирования его институтов. Бурное время требовало предельного напряжения сил, концентрации энергии и максимальной отдачи на посту Главы Правительства. В том, что нам удалось построить успешную, безопасную и благополучную страну, есть заслуга и Вячеслава Францевича.

Мы могли в чем-то не соглашаться друг с другом, быть соперниками в политике, но наши добрые личные отношения всегда пронизывало огромное уважение.

От нас ушел человек, жизнь и труд которого навсегда останутся в истории страны и народа. Светлая память ему и благодарность за служение Отечеству».

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Соболезнования родным и близким Вячеслава Кебича направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Александр Лукашенко: «Выражаю глубокие соболезнования в связи...
 
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