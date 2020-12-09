Источник материала: Хартия'97

Невидимый генерал Байдена 2 9.12.2020, 20:51

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фото: wikipedia.org

Пентагон возглавит Ллойд Остин: вот восемь фактов о нем.

8 декабря избранный президент США Джо Байден огласил имя будущего главы Пентагона – им станет отставной генерал Ллойд Остин, прослуживший в американской армии более 40 лет. Байден называет его "проверенным солдатом" с "исключительным мастерством". Остин принимал участие в операции по свержению Саддама Хусейна в 2003 году, был первым темнокожим генералом, командовавшим войсками США на Ближнем Востоке и бомбил террористов Исламского государства. LIGA.net отобрала восемь фактов из биографии будущего министра обороны США по материалам Politico, Vox, CNN, WSJ и Washington Post.

1. ДРУГ СЕМЬИ БАЙДЕНА

Остин был в тесных отношениях с майором Бо Байденом – покойным сыном избранного президента, с которым они познакомились в Ираке. Они вместе ходили на мессу и поддерживали связь после возврата Бо со службы. В администрации Обамы Джо Байден отвечал за политику по Ираку, ему было поручено проконтролировать свертывание военной операции, а Остин был как раз последним командующим войсками США в этой стране. Джо Байден присутствовал на церемонии смены генерала в 2010 году, когда Остин командовал в Ираке. И тесно сотрудничал с ним во все последующие годы работы Обамы.

2. ИЗВЕСТЕН КАК "НЕВИДИМЫЙ ГЕНЕРАЛ"

Остин избегает журналистов и редко принимает участие в пресс-конференциях. В 2012 году Обама назначил его главой Центрального командования США. Остин отвечал за все американские военные операции на Ближнем Востоке. Именно в этот период он получил известность как "невидимый генерал": практически не давал интервью, особенно если речь шла о его операциях.

3. УЧАСТНИК ОПЕРАЦИИ ПО СВЕРЖЕНИЮ ХУСЕЙНА

В 2003 году США вторглись в Ирак. Остин был помощником командира 3-й пехотной дивизии, организовав переброску военных в Ирак в марте того же года. Через несколько недель дивизию перебросили в Кувейт и она возглавила коалиционные силы в операции, которая привела к свержению правительства Хусейна. Первая бригада дивизии захватила международный аэропорт Багдада, вторая – штурмовала центр иракской столицы, сыграв важную роль в операции.

4. ВОЕВАЛ С ТЕРРОРИСТАМИ В АФГАНИСТАНЕ

С 2003 по 2005 год Остин находился в Афганистане в качестве командира 10-й горнострелковой дивизии. В этот период его дивизия провела три известных военных операции по раскрытию, задержанию и ликвидации талибов. Авиационная бригада дивизии была единственной в Афганистане на тот момент и обеспечивала воздушную поддержку всех частей армии США, действовавших в стране. Они отвечали за авиаподдержку, медицинскую эвакуацию и задачи, направленные против Талибана и Аль-Каиды. 10-я горнострелковая дивизия была первым подразделением, использовавшим служебных собак в Афганистане.

5. ОБЪЕДИНИЛ СОЮЗНИКОВ И БОМБИЛ ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Когда Остин был начальником Центрального командования США, его основной задачей была борьба с террористической организацией Исламское государство в Сирии и Ираке. Он организовал кампанию, сумев объединить более 70 стран в борьбе против ИГ. В 2014 году США и союзники начали атаковать позиции ИГ из-за резкой активизации террористов. Авиация союзных сил сбрасывала в среднем по 67 бомб в день по позициям террористов. В общей сложности было сброшено более 28 000 бомб. Способность объединять союзников вокруг единой цели – одно из достоинств Остина.

6. ЗА ЧТО ЕГО КРИТИКОВАЛИ / КРИТИКУЮТ

Во время работы в Сирии Остин провалил направление тренировки местных сил сопротивления. США планировали потратить на подготовку $500 млн, но израсходовали только $42 млн – много сирийцев обучить не удалось. Остин на слушаниях в Сенате де-факто признал неудачу. С особым пристрастием его допрашивал покойный сенатор Джон Маккейн, который назвал операцию "полным провалом". Сенатор также интересовался, почему США не ввели над Сирией бесполетную зону, чтобы защитить гражданских от бомбардировок со стороны авиации режима Башара Асада: "Генерал, вы говорите нам, что все в порядке, но мы видим, как сотни тысяч беженцев наводняют Европу. Я никогда не видел слушания, настолько оторванного от реальности".

Нынешнее назначение Остина в США тоже сопровождается критикой. В США министром обороны может стать военный, уволившийся со службы за семь лет до назначения, а Остин уволился лишь четыре года назад. Байдену придется уговорить Конгресс сделать исключение. Такое уже было: в 2017 исключение сделали для Джеймса Мэттиса – главы Минобороны при Трампе.

7. ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ ДВЕ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМЫ: КИТАЙ И РОССИЯ

У экспертов по обороне есть опасения о будущем подходе генерала к глобальной конкуренции с Китаем и Россией. В работе на этих направлениях у Остина нет опыта. Но он комментировал вопросы глобальной конкуренции в 2018 году: "Участие России в Сирии – им нравится публично заявлять, что они помогают нам бороться с плохими парнями, ИГИЛ. Но правда в том, что они (Россия) были и остаются плохими парнями".

На должности главы Пентагона ему также предстоит решать проблемы распространения ядерного оружия, миграционного кризиса, пандемии. Одна из первых операций, которую он возьмет на себя, будет распространение вакцины от COVID-19. Байден рассчитывает, что в этом Остину поможет его опыт проведения одной из крупнейших логистических операций США в истории – вывод войск из Ирака.

8. ПЕРВЫЙ ТЕМНОКОЖИЙ-КОМАНДУЮЩИЙ

Остин служит в армии США уже более 40 лет. Он первый темнокожий офицер, который перенял командование боевой дивизией. Также он первый темнокожий генерал, который контролировал ход боевых действий во всем театре войны (на Ближнем Востоке). А в случае подтверждения кандидатуры, он станет первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон.

Он был 200-м человеком, когда-либо получившим звание четырехзвездного армейского генерала США, но только шестым – афроамериканцем. Члены темнокожей группы Конгресса подталкивали Байдена к назначению. Это помогло Остину получить одобрение, ведь Байден стремится сформировать более разнообразное правительство, которое "выглядело бы как Америка".

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