Источник материала: UDF



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«В рамках договора о сотруднечестве между ГУВД Мингорисполкома и СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» на участке ул. Ольшевского — от 6-го Путепроводного пер. до дома № 61 — организована пилотная зона фиксации нарушений Правил дорожного движения: скоростных режимов и проезда транспортных средств на запрещающий сигнал светофора. Причем фиксируется средняя скорость движения на обозначенном участке улично-дорожной сети», — рассказал заместитель начальника отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске появилась камера, фиксирующая среднюю скорость Ранее сотрудники ГАИ нередко фиксировали на этом участке превышения скорости.

Место для эксперимента выбрано отнюдь не случайно. Дорога там разделена на две полосы, ширина каждой — 5,25 м. Скорость движения транспортных средств на контролируемом участке длиной 300 м ограничена 40 км/ч в обоих направлениях с 7:00 до 20:00. Рядом с дорогой расположены средние школы № 81 и 128, городская поликлиника № 12. О возможном появлении на проезжей части юных участников движения водителей предупреждают информационный щит и желтая разметка на асфальте с надписями «Школа». Было много нарушений скоростного режима.Теперь за нарушителями правил следят камеры видеонаблюдения. Пока они работают в тестовом режиме.Там проходят опытную эксплуатацию новые технические средства (технологии и оборудование), предназначенные для осуществления контроля в области дорожного движения.