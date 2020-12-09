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В Минске появилась камера, фиксирующая среднюю скорость
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Место для эксперимента выбрано отнюдь не случайно. Дорога там разделена на две полосы, ширина каждой — 5,25 м. Скорость движения транспортных средств на контролируемом участке длиной 300 м ограничена 40 км/ч в обоих направлениях с 7:00 до 20:00. Рядом с дорогой расположены средние школы № 81 и 128, городская поликлиника № 12. О возможном появлении на проезжей части юных участников движения водителей предупреждают информационный щит и желтая разметка на асфальте с надписями «Школа». Было много нарушений скоростного режима.
Теперь за нарушителями правил следят камеры видеонаблюдения. Пока они работают в тестовом режиме.
«В рамках договора о сотруднечестве между ГУВД Мингорисполкома и СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» на участке ул. Ольшевского — от 6-го Путепроводного пер. до дома № 61 — организована пилотная зона фиксации нарушений Правил дорожного движения: скоростных режимов и проезда транспортных средств на запрещающий сигнал светофора. Причем фиксируется средняя скорость движения на обозначенном участке улично-дорожной сети», — рассказал заместитель начальника отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.
Там проходят опытную эксплуатацию новые технические средства (технологии и оборудование), предназначенные для осуществления контроля в области дорожного движения.
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Ранее сотрудники ГАИ нередко фиксировали на этом участке превышения скорости.
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