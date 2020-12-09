Генеральная прокуратура Беларуси против литовских коллег: кто прав?

Источник материала: Салiдарнасць

Аналитик о негодовании Генпрокуратуры Беларуси по поводу начатого в Литве расследования.

«Генеральная прокуратура Беларуси разразилась критикой по поводу того, что литовская прокуратура начала проверку совершенных белорусскими силовиками действий в рамках универсальной юрисдикции. Видимо, и заявление белорусского МИДа тоже не заставит себя долго ждать, — пишет эксперт исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев.

Заявление белорусской Генпрокуратуры призвано убедить общественность, что литовцы беспределят и начинают безосновательно лезть во внутренние дела Беларуси.

Ситуация и правда неординарная: обычно необходима связь по территории, гражданству или иным признакам между государством, осуществляющим юрисдикцию (в данном случае, Литвой), и рассматриваемыми (белорусскими) событиями.

Однако здесь ситуация обратная: этот очень редкий в правовой практике инструмент (универсальная юрисдикция) следует из беспредела белорусских (!) органов.

Со времени Нюрнбергского трибунала и его приговора в 1946 году считается, что некоторые преступления носят столь серьезный характер, что их совершение потрясает совесть всего человечества и подрывает мир и безопасность всех государств. А потому дают каждому государству право преследовать в судебном порядке тех, кто их совершает, безотносительно гражданства и территории совершения преступления.

В этом и состоит резон универсальной уголовной юрисдикции – обеспечить отправление правосудия в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, любым государством. На месте Литвы могут быть и Украина, и Черногория, и Уругвай.

Кстати, принцип универсальной юрисдикции зафиксирован и в белорусском Уголовном кодексе, а именно в статье 6.

Там сказано, что Кодекс применяется независимо от уголовного права места совершения деяния и гражданства, в отношении геноцида, преступлений против безопасности человечества, военных преступлений и ряда других.

В опубликованном месяц назад докладе ОБСЕ приводится цитата Генсека Всемирной организации против пыток о том, что учитывая систематичность и масштабность применения жестокого обращения и пыток в отношении большого числа белорусов, это «явно свидетельствует о преступлении против человечности».

Потому в данном случае речь не про вмешательство во внутренние дела Беларуси, а о попытке Литвы обеспечить правосудие в рамках международного права, под нормами которого подписалось все международное сообщество, включая Беларусь».