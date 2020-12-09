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Мюсли с греческим йогуртом. Укрепляем иммунитет при помощи полезных блюд. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Каша, бутерброды или омлет. Чаще всего мы готовим на завтрак именно эти блюда. Пора разнообразить свой рацион, а заодно и укрепить иммунитет. Телеведущая Екатерина Тишкевич делится своим рецептом полезного и вкусного блюда – мюслей с греческим йогуртом.
Итак, начнем с приготовления йогурта.
Вам понадобится:
Как готовить?
1. Подогреть молоко до температуры 40°С.
2. В молоко всыпать закваску. Тщательно перемешать.
3. Перелить смесь в мультиварку и в режиме «Йогурт» оставить сквашиваться на 8 часов.
4. Через 8 часов густой йогурт переложить в ёмкость с крышкой и поставить в холодильник. Срок годности такого йогурта до пяти суток.
Вам понадобится:
Как готовить?
1. Овсяные хлопья высыпать в сухую горячую сковороду и подсушить в течение 10 минут, постоянно помешивая. Остудить.
2. Смешать овсянку, цукаты, орехи. Пересыпать смесь в стеклянную ёмкость и плотно закрыть крышкой. Такая смесь может храниться долго.
Заливаем наши домашние мюсли греческим йогуртом и наслаждаемся невероятным вкусом и пользой натуральных продуктов.
Приятного аппетита!
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Мюсли с греческим йогуртом. Укрепляем иммунитет при помощи полезных блюд. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Каша, бутерброды или омлет. Чаще всего мы готовим на завтрак именно эти блюда. Пора разнообразить свой рацион, а заодно и укрепить иммунитет. Телеведущая Екатерина...
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