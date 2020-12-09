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Мюсли с греческим йогуртом. Укрепляем иммунитет при помощи полезных блюд. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

09.12.2020 21:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мюсли с греческим йогуртом. Укрепляем иммунитет при помощи полезных блюд. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Каша, бутерброды или омлет. Чаще всего мы готовим на завтрак именно эти блюда. Пора разнообразить свой рацион, а заодно и укрепить иммунитет. Телеведущая Екатерина Тишкевич делится своим рецептом полезного и вкусного блюда – мюслей с греческим йогуртом.

Итак, начнем с приготовления йогурта.

Вам понадобится: 

  • молоко ультрапастеризованное – 1 л;
  • закваска для греческого йогурта – 1 п.

Как готовить?

1. Подогреть молоко до температуры 40°С.

2. В молоко всыпать закваску. Тщательно перемешать.

3. Перелить смесь в мультиварку и в режиме «Йогурт» оставить сквашиваться на 8 часов.

4. Через 8 часов густой йогурт переложить в ёмкость с крышкой и поставить в холодильник. Срок годности такого йогурта до пяти суток.

Мюсли.

Вам понадобится:

  • овсяные хлопья 400 г;
  • цукаты – 80-100 г;
  • грецкие орехи и фундук – по 80-100 г.


Как готовить?

1. Овсяные хлопья высыпать в сухую горячую сковороду и подсушить в течение 10 минут, постоянно помешивая. Остудить.

2. Смешать овсянку, цукаты, орехи. Пересыпать смесь в стеклянную ёмкость и плотно закрыть крышкой. Такая смесь может храниться долго.

Заливаем наши домашние мюсли греческим йогуртом и наслаждаемся невероятным вкусом и пользой натуральных продуктов.

 

Приятного аппетита!

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Каша, бутерброды или омлет. Чаще всего мы готовим на завтрак именно эти блюда. Пора разнообразить свой рацион, а заодно и укрепить иммунитет. Телеведущая Екатерина...
 
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