Ушел из жизни первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич. Каким он заполнился односельчанам и соратникам?

Источник материала: ОНТ

Вискули. Декабрь, 1991-го. Распад Советского Союза. Буквально накануне мы вспоминали дату, которая изменила не только будущее нашей страны, но и геополитику в целом. Дату, после которой мир получил целую череду региональных конфликтов и «цветных» революций. Карабах, Югославия, Украина – лишь самые заметные в этой цепи событий. Безусловно, закат одной из самых мощных держав мира определил и судьбу нашей страны.

И сегодня, спустя 29 лет, мы невольно вновь возвращаемся к событиям тех дней. Ушёл из жизни Вячеслав Кебич, первый премьер-министр независимой Беларуси. Ему было 84 года. Ковидный 2020-й и здесь проявил себя. В последние годы политик оставался в тени, но в декабре 1991-го Вячеслав Кебич был одним из тех, кто подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР. И позже проиграл выборы Александру Лукашенко.

Президент Беларуси направил искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Кебича. Чем же запомнился свидетель эпохи?

В историю страны он войдёт как первый в независимой Беларуси и последний в Союзной республике – премьер-министр. В 90-е тогдашнему главе Совмина придётся очень туго. Вслед за парадом суверенитетов республик неминуемо обрушится экономика.

Это одно из последних прижизненных интервью Вячеслава Кебича. В нём осознание того, через что пришлось пройти всей стране. И личный взгляд почти 30 лет спустя. Как он переживал всё это, не расскажет – хотя досталось сильно. Именно Кебич станет главной мишенью гнева в 1990-е. Но, по его же мнению, причину развала Союза нужно искать не в Минске.

Вячеслав Кебич, первый премьер-министр Беларуси (1991-1994): «Мне казалось, что Беловежские соглашения – это спасение для Советского Союза. Ожидания окончились через месяц, потому что все связи экономические были разорваны. Моё счастье для Беларуси в том, что мы, премьеры, звонили и договаривались. Единственное было спасение. И если бы был Союз, разве могла быть Югославия, Сирия, Украина? Ничего этого не было бы».

Белорус, отец двух сыновей, Вячеслав Кебич родом из Воложинского района. В 25-ти километрах от Минска, в небольшой деревеньке Конюшевщина – всего-то пару десятков домов. Среди них – тот самый, где жила семья. Родителей уже нет на этом свете, но и семью Кебичей, и его, Вячеслава, местные помнят.

Его карьера – словно как в кино. Выпускник политеха. Инженерная стезя на столичных заводах, руководство Минским станкостроительным. А дальше партийная линия. И Совет министров. В биографии Кебича будет ещё один пункт – президентские выборы 1994-го. Первые в истории молодой страны. Он идёт кандидатом, но проигрывает Александру Лукашенко. Поражение воспримет достойно. А буквально месяц назад вскроются достаточно интересные подробности той кампании.

После президентской кампании Кебич останется в политической орбите. А его экономический опыт ещё пригодится, сам он дважды будет избираться в парламент.

Год назад в интервью нашему телеканалу Кебич коснётся выборов этого года. И проявит одно из своих главных качеств – видеть дальше того, что устраивает многих.

Вячеслав Кебич, первый премьер-министр Беларуси (1991-1994): «Я могу сказать о том, что никакой оппозиции у нас нет. Есть группа крикунов, они не понимают, что говорят. И кандидатуры сегодня на должность президента, кроме Лукашенко, нет. Для того, чтобы быть кандидатом в президенты, это не значит просто заявить. Это должно быть становление личности в истории. Чтобы эту личность увидели».

Он уйдёт из жизни на 85-м году. Возраст, когда недуги и болезни спровоцируют ухудшение здоровья.

Свои воспоминания Вячеслав Кебич отразит в мемуарах и книгах, которые назовёт прямо «Искушение властью» и «Беловежский гамбит». Шахматисты поймут: в названии зашифрован жизненный код первого премьера: много жертвовать личным, чтобы сохранить республику.

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