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Ушел из жизни первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич. Каким он заполнился односельчанам и соратникам?
Источник материала: ОНТ
Вискули. Декабрь, 1991-го. Распад Советского Союза. Буквально накануне мы вспоминали дату, которая изменила не только будущее нашей страны, но и геополитику в целом. Дату, после которой мир получил целую череду региональных конфликтов и «цветных» революций. Карабах, Югославия, Украина – лишь самые заметные в этой цепи событий. Безусловно, закат одной из самых мощных держав мира определил и судьбу нашей страны.
И сегодня, спустя 29 лет, мы невольно вновь возвращаемся к событиям тех дней. Ушёл из жизни Вячеслав Кебич, первый премьер-министр независимой Беларуси. Ему было 84 года. Ковидный 2020-й и здесь проявил себя. В последние годы политик оставался в тени, но в декабре 1991-го Вячеслав Кебич был одним из тех, кто подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР. И позже проиграл выборы Александру Лукашенко.
Президент Беларуси направил искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Кебича. Чем же запомнился свидетель эпохи?
В историю страны он войдёт как первый в независимой Беларуси и последний в Союзной республике – премьер-министр. В 90-е тогдашнему главе Совмина придётся очень туго. Вслед за парадом суверенитетов республик неминуемо обрушится экономика.
Это одно из последних прижизненных интервью Вячеслава Кебича. В нём осознание того, через что пришлось пройти всей стране. И личный взгляд почти 30 лет спустя. Как он переживал всё это, не расскажет – хотя досталось сильно. Именно Кебич станет главной мишенью гнева в 1990-е. Но, по его же мнению, причину развала Союза нужно искать не в Минске.
Белорус, отец двух сыновей, Вячеслав Кебич родом из Воложинского района. В 25-ти километрах от Минска, в небольшой деревеньке Конюшевщина – всего-то пару десятков домов. Среди них – тот самый, где жила семья. Родителей уже нет на этом свете, но и семью Кебичей, и его, Вячеслава, местные помнят.
Его карьера – словно как в кино. Выпускник политеха. Инженерная стезя на столичных заводах, руководство Минским станкостроительным. А дальше партийная линия. И Совет министров. В биографии Кебича будет ещё один пункт – президентские выборы 1994-го. Первые в истории молодой страны. Он идёт кандидатом, но проигрывает Александру Лукашенко. Поражение воспримет достойно. А буквально месяц назад вскроются достаточно интересные подробности той кампании.
После президентской кампании Кебич останется в политической орбите. А его экономический опыт ещё пригодится, сам он дважды будет избираться в парламент.
Год назад в интервью нашему телеканалу Кебич коснётся выборов этого года. И проявит одно из своих главных качеств – видеть дальше того, что устраивает многих.
Он уйдёт из жизни на 85-м году. Возраст, когда недуги и болезни спровоцируют ухудшение здоровья.
Свои воспоминания Вячеслав Кебич отразит в мемуарах и книгах, которые назовёт прямо «Искушение властью» и «Беловежский гамбит». Шахматисты поймут: в названии зашифрован жизненный код первого премьера: много жертвовать личным, чтобы сохранить республику.
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Ушел из жизни первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич. Каким он заполнился односельчанам и соратникам?
Вискули. Декабрь, 1991-го. Распад Советского Союза. Буквально накануне мы вспоминали дату, которая изменила не только будущее нашей страны, но и геополитику в целом....
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