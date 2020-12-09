Невероятный случай: в США родился ребенок из замороженного 24 года назад эмбриона

Источник материала: ОНТ

Удивительная история произошла в США. Девушке подсадили эмбрион, который был младше родительницы всего на 1,5 года. Вероятно, это самый «старый» эмбрион в мире.

Молодая пара Тина и Бенджамин просто хотели стать родителями, но в силу медицинских причин не могли это реализовать естественным путём, поэтому обратились в клинику для проведения процедуры искусственного оплодотворения. Какого же было их удивление, когда они узнали, что прижившийся эмбрион был ранее заморожен в течение 24 лет.





У пары благополучно родилась прекрасная девочка, которую назвали Эмма. Скрывать от ребенка правду о её рождении родители не намерены, наоборот, гордятся этим необычным обстоятельством.

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